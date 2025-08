Da es Engpässe im Bürgerbüro Lauterbach gibt, helfen zwei Mitarbeiterinnen der Hardter Verwaltung aus. Der Draht zwischen den Bürgermeistern Jürgen Leichtle (Lauterbach) und Michael Moosmann (Hardt) ist kurz. Einmal im Quartal treffen sich die vier Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Schramberg, um kommunale Angelegenheiten zu besprechen.

Beim Standesamt tauschen sich Lauterbach und Hardt bereits seit längerem aus, wenn es personelle Engpässe gibt. Auch als die Stelle des Kämmerers in Lauterbach neu besetzt werden musste, gab es Gespräche. Die Suche nach einem Nachfolger für Alexander Hofer gestaltete sich schwierig. „Kämmerer sind nicht einfach zu finden“, sind sich Michael Moosmann und Jürgen Leichtle einig. Unterstützung aus Hardt war dann aber keine notwendig, da Karl-Heinz Villinger den Posten in Lauterbach übernahm.

Zusätzliche Minijobs

Nun aber ist die Situation im Bürgerbüro in Lauterbach akut. Moosmann fragte daher auf Lauterbacher Bitte bei den Hardter Rathausmitarbeiterinnen Evelyn Fehrenbacher und Bettina Haberer nach, ob sie in die Bresche springen könnten – und er erhielt eine Zusage. Die beiden übernehmen zusätzliche Minijobs in Lauterbach, damit das Bürgerbüro problemlos laufen kann.

Dort übernehmen Bettina Haberer und Evelyn Fehrenbacher Aufgaben wie Pass- und Ausweiswesen, Führerscheinanträge oder Fragen zur Rente oder Schankerlaubnis. „Dafür sind nicht zwingend Ortskenntnisse notwendig“, betont Moosmann. Falls es zu speziell werde, seien die weiteren Mitarbeiter des Lauterbacher Rathauses parat. Auch die IT-Programme sind die gleichen wie im Rathaus in Hardt.

Volumen von 110 Prozent

Evelyn Fehrenbacher wird ab dem 13. August am Mittwochnachmittag im Bürgerbüro Lauterbach zu finden sein, Bettina Haberer nach den Sommerferien am Freitagvormittag. Übrigens: Evelyn Fehrenbacher kommt mit ihren beiden Jobs nun auf ein Arbeitsvolumen von 110 Prozent.

„Wir haben eine gute Lösung gefunden“, freute sich Jürgen Leichtle, der sich bei der Gemeinde Hardt bedankte. „Es ist toll, dass die Kapazitäten gebündelt werden können. Man sieht, dass die Zusammenarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft funktioniert“, lobte er. Im Lauterbacher Bürgerbüro gebe es derzeit eine Vertretungsregelung. Die Öffnungszeiten seien wie jeden Sommer reduziert, aber dann laufe es wieder wie gehabt.

Für die offene Stelle im Bürgerbüro laufe die Ausschreibung, Bewerbungen gebe es bereits. Die Stelle solle so schnell wie möglich wieder besetzt werden.

Für die Hardter Bürger ändert sich durch die Änderung nichts. „Sie bekommen den gleichen Service“, verspricht Moosmann.