Unterstützung geht weiter: Charity Events Nagold plant schon die nächsten Events

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hat der Verein Charity Events Nagold erneut einen Beitrag zur Unterstützung krebskranker Kinder geleistet. Gleich mehrere Benefiz-Veranstaltungen stehen in diesem Jahr noch an.

Mit verschiedenen Aktionen sammelte der Verein in den vergangenen Wochen Spendengelder, die nun dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zugutekommen. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Familien in solch schwierigen Zeiten zu unterstützen,“ erklärt Roberto Schiliro, Mitglied des Nagolder Vereins, bei der Scheckübergabe.

Der Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen unterstützt seit vielen Jahren Familien, deren Kinder an Krebs erkrankt sind.

Lesen Sie auch

Dabei bietet der Verein nicht nur finanzielle Hilfen, sondern auch psychologische Unterstützung und Betreuung während der oft langwierigen und belastenden Behandlungsphasen. Die Spende in Höhe von 1500 Euro wird direkt in Projekte investiert, die betroffenen Familien zugutekommen – etwa durch die Finanzierung von Unterkünften für Angehörige oder die Bereitstellung zusätzlicher Therapiemöglichkeiten.

Premieren im Herbst

Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr richtet Charity Events Nagold den Blick bereits auf die kommenden Monate. Ziel ist es, die angestrebte Gesamtspendensumme von 100 000 Euro noch in diesem Jahr zu erreichen. „Wir haben in diesem Jahr bereits knapp 15 000 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet, und das Jahr ist noch nicht vorbei,“ sagt Max Dettling, Mitglied des Vereins.

Besonders spannend wird der Herbst, denn es stehen drei größere Veranstaltungen an, darunter zwei Premieren. Am Sonntag, 6. Oktober, wird erstmals das „River Spring Open Air Festival“ auf der Burg Hohennagold stattfinden. Am 30. November folgt eine „River Spring Winter-Edition“ im Teufelwerk. Ein weiteres Highlight wird der erste „Charity Poetry Slam“ am 7. November in der Nagolder Eventlocation sein, bei dem auch prominente Künstler der Szene auftreten und Live-Musik geboten wird.

„Wir möchten die Menschen ermutigen, sich an unseren Aktivitäten und Events zu beteiligen,“ so Patrick Walz, Vorsitzender des Vereins. „Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass Gutes tun nicht nur hilft, sondern auch viel Freude bereitet.“

Unsere Empfehlung für Sie Party und Familientag Charity Events Nagold feiert Zehnjähriges Mit rund 300 Gästen feierte Charity Events Nagold in der Alten Seminarturnhalle das zehnjährige Bestehen des Vereins.

Weitere Details zu den Veranstaltungen werden noch bekanntgegeben, da sich die Planungen derzeit in den letzten Feinabstimmungen befinden.