Unterstützung für Schüler: Mehr Geld für die Schulsozialarbeit im Kreis Lörrach

Nach einem eigenen Bedarfsermittlungssystem hat der Landkreis Lörrach die förderfähigen Stellenanteile an einigen Schulen aufgestockt.
Der Landkreis Lörrach will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Schulsozialarbeit investieren. Die Anträge auf Aufstockung der Städte Rheinfelden, Lörrach und Weil am Rhein sowie der Gemeinden Maulburg und Schliengen, aber auch des Landkreises selbst, wurden vom Kreistag einstimmig und ohne Diskussion bewilligt. Dabei geht es um die anteilige Förderung zusätzlicher Stellenprozente für die Schulsozialarbeit. Im kommenden Jahr soll sich die Aufstockung dieser Zuschüsse durch den Landkreis auf 81 000 Euro summieren.