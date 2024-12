Unterstützung für Jugendliche: Neuer Transporter für Lahrer Garagenprojekt

Seit 25 Jahren in Lahr Mehr als nur ein "Garagenprojekt"

Als eines der ersten derartigen Projekte in Deutschland entstand 1997 das "Garagenprojekt" in Lahr. Seither wurde 700 jungen Menschen geholfen, den Weg zurück in die Schule, in Bildung und in ein selbstständiges Arbeitsleben zu finden.