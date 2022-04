1 Nach über 20-jähriger Tätigkeit gibt Doris Klausmann (Dritte von links) die Leitung der Dorfhelferinnen-Station Schramberg-Niedereschach an Elisabeth Bühler (rechts daneben) ab. Das Team mit Christine Ruggaber (von links), Anita Mutschler, Christel Wälde, Stefanie Hackenjos, Martina Krämer, Sophia Broghammer, Birgit Brehm und Marina Hör freut sich auf die neue Leiterin. Auf dem Bild fehlt Annalena Fichter, die derzeit auf Fortbildung ist. Foto: Herzog

Auf die Doris Klausmann aus Sulgen folgt Elisabeth Bühler. Die Schiltacherin hat ab sofort die Leitung der Dorfhelferinnen-Station Schramberg und Niedereschach mit Teilorten übernommen















Schramberg-Sulgen - Für die 20-jährige Tätigkeit von Klausmann, die nun in den Ruhestand geht, dankte Team-Mitglied Christine Ruggaber im Auftrag des Dorfhelferinnen-Werks Sölden. Der Dank, übermittelte Ruggaber die Nachricht von der dortigen Leiterin Elisabeth Groß in einer kleinen Feierstunde im Kolping-Stüble im alten Pfarrhaus, könne in Worte gar nicht gefasst werden. Klausmann habe immer ein offenes Ohr für jedes Anliegen gehabt.

Harmonisches Team

Bühler werde ein gut funktionierendes und harmonisches Team mit zehn Dorfhelferinnen übernehmen und leiten. "Es hat bei uns noch nie ein Problem gegeben, das wir nicht lösen konnten", versicherte Ruggaber und hieß Bühler mit einem Blumenstrauß in der Gemeinschaft herzlich willkommen.

Bisher in Wolfach und Oberwolfach tätig

Wie die neue Leiterin einräumte, stehe sie vor großen Fußstapfen, in die sie nun treten müsse. Das sei keineswegs einfach. Sie werde ihr Bestes geben und eigene Spuren hinterlassen. Da sie nicht alles von Anfang an wissen könne und sich einarbeiten müsse, sei sie erleichtert, Doris Klausmann bei Bedarf nach Rat fragen zu können. Sie habe sich deshalb auf die ausgeschriebene Stelle als Leiterin der Dorfhelferinnen-Station Schramberg-Niedereschach beworben, "weil mich die Aufgabe gereizt hat", verriet sie gegenüber unserer Redaktion. Die Schiltacherin war bisher als Dorfhelferin in Wolfach und Oberwolfach aktiv.