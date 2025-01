Unterstützung für die Ukraine: Scholz schließt Kürzungen für Ukraine-Hilfe aus

1 Weiteres Geld für Waffenlieferungen in die Ukraine soll es laut Kanzler Scholz nur unter einer Bedingung geben. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Kann die Ukraine noch vor der Wahl mit weiterer deutscher Hilfe rechnen? Kanzler Scholz hat grundsätzlich nichts dagegen, es gibt aber einen Haken.









Link kopiert



Bielefeld - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt Einsparungen an anderer Stelle für die Finanzierung weiterer Waffenlieferungen in die Ukraine ab. "Ich bin dagegen, dass wir das von den Renten holen, ich bin dagegen, dass wir das durch Kürzungen bei den Gemeinden machen, ich bin dagegen, dass wir weniger Geld in die Bahn und Straßen investieren", sagte er am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Bielefeld. "Also muss man das extra finanzieren."