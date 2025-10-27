Unterstützung bieten: Bürgerverein Zell hat 25 000 Euro an Fördergeldern vergeben

Der Bürgerverein Zell hat insgesamt 25 000 Euro an Fördergeldern an 24 Vereine und Institutionen vergeben.

Die höchsten Einzelbeträge gingen an den FC Zell, der 2400 Euro zur Mitfinanzierung eines neuen Busses für seine Jugendmannschaften erhielt, an den Sportverein Gresgen, der 2100 Euro für die Anschaffung einer Ringermatte bekam, sowie an den Fanfarenzug, dem 1800 Euro für den Einbau einer neuen Heizung im Vereinsheim zugutekommen. Bei der Übergabe der Fördergelder bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Thomas Kaiser im Namen der Stadt Zell beim Bürgerverein für dessen Unterstützung, von der auch die Stadt selbst profitiert. Denn, so Kaiser, auch städtische Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder das Freibad würden regelmäßig bedacht. Darüber hinaus verwies er auf weitere Projekte, „die man überall sieht, wenn man durchs Städtli geht“. Besonders hob er die Jubiläumswand am Sparkassenplatz hervor, die der Bürgerverein der Stadt anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums schenkte.

Förderanträge werden einzeln diskutiert Michael Gehri, Vorsitzender des Bürgervereins, erläuterte die Fördermöglichkeiten und den Entscheidungsprozess. Die Mittel stammten im Wesentlichen aus den Mieteinnahmen der vereinseigenen Wohnungen im Bereich „Betreutes Wohnen“, aus Mitgliedsbeiträgen sowie Spenden. Jeder Förderantrag wird im Vorstand einzeln diskutiert. Anschließend entscheidet jedes Vorstandsmitglied unabhängig und gleichberechtigt, welche Projekte in welcher Höhe unterstützt werden sollen. Diese Einzelentscheidungen werden zusammengeführt, die Summe wird auf gerundet – daraus ergibt sich der Betrag.

In 15 Jahren rund 600 000 Euro ausgeschüttet

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat der Bürgerverein 364 Projekte mit insgesamt 427 391 Euro gefördert. Zusätzlich wurden 141 856 Euro in die Stadtverschönerung und -entwicklung investiert. In den vergangenen 15 Jahren hat der Verein somit 569 247 Euro ausgeschüttet.

Folgende Vereine und Institutionen konnten sich über eine finanzielle Förderung freuen: FC Zell (2400 Euro), Sportverein Gresgen (2100), Fanfarenzug (1800), Trachtengruppe (1750), Seniorenzentrum Zell (1700), Freunde des Zeller Freibads (1500), Ortsverwaltung Atzenbach (1400), Geiße Buure Atzenbach (1300), städtische Kindergärten (1300), Schützen Adelsberg (1000), Tagespflege im Bürgerheim (900), TV Handball (800), TV Zell (700), RG Hausen-Zell (600), MV Atzenbach (600), Wohnanlage Haus Wiesental (450), Gerhard-Jung-Schule (400), Betreutes Wohnen im Bürgerheim (300 Euro).

Im Jahresverlauf erhielt die RG Hausen-Zell 1500 Euro zur Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft. Anlässlich ihrer Jubiläen wurden die Stadtmusik Zell (1500) sowie der Verein Cabanja und der Gesangverein Pfaffenberg mit jeweils 500 Euro unterstützt.