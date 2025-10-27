Unterstützung bieten: Bürgerverein Zell hat 25 000 Euro an Fördergeldern vergeben

Der Bürgerverein Zell hat insgesamt 25 000 Euro an Fördergeldern an 24 Vereine und Institutionen vergeben.
Die höchsten Einzelbeträge gingen an den FC Zell, der 2400 Euro zur Mitfinanzierung eines neuen Busses für seine Jugendmannschaften erhielt, an den Sportverein Gresgen, der 2100 Euro für die Anschaffung einer Ringermatte bekam, sowie an den Fanfarenzug, dem 1800 Euro für den Einbau einer neuen Heizung im Vereinsheim zugutekommen. Bei der Übergabe der Fördergelder bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Thomas Kaiser im Namen der Stadt Zell beim Bürgerverein für dessen Unterstützung, von der auch die Stadt selbst profitiert. Denn, so Kaiser, auch städtische Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder das Freibad würden regelmäßig bedacht. Darüber hinaus verwies er auf weitere Projekte, „die man überall sieht, wenn man durchs Städtli geht“. Besonders hob er die Jubiläumswand am Sparkassenplatz hervor, die der Bürgerverein der Stadt anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums schenkte.