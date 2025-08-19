Unterstützung aus Neubulach: Projekt zum Schutz von Waschbären

Die Firma vapic übernimmt eine Platin-Patenschaft für den Wildpark Pforzheim. Damit werden Schutz und Pflege von Waschbären unterstützt.
Das Familienunternehmen vapic, führend im Bereich der industriellen Teilereinigung, setzt ein Zeichen für Natur- und Tierschutz: Mit einer Platin-Patenschaft für die Waschbären unterstützt das Unternehmen den Wildpark Pforzheim mit einem jährlichen fixen Beitrag, um die artgerechte Haltung und Pflege der Tiere sowie Maßnahmen zur Gehegeoptimierung nachhaltig zu fördern.