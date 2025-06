1 Für das Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern“ rührt die FDP die Werbetrommel. Foto: Moser 1,6 Millionen Euro kostet jeder zusätzliche Abgeordnete – sagen die Liberalen und setzen daher ihre Bemühungen in Sachen Landtags-Verkleinerung fort.







Link kopiert



In den kommenden Wochen wird der FDP-Kreisverband Rottweil an verschiedenen Orten im Landkreis über das Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern“ informieren und die Möglichkeit zur Unterschrift und damit zur Unterstützung anbieten. Die erste Gelegenheit ist am Freitag, 5. Juni, auf dem Wochenmarkt in Dunningen.