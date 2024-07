Unterstadt in Hechingen

1 Zur Eröffnung der neuen Post-Filiale gratulierte der Hechinger Bürgermeister Philipp Hahn (Mitte) dem neuen Betreiber Rainer Weith (links). Der Vertriebsmanager der Deutsche Post AG, Wolfgang Wäschle (rechts), freut sich über die erfolgreiche Installation der Post-Filiale in der Hechinger Unterstadt. Foto: Stadt

Die Post ist vom Eierle an die Staig gezogen. Ein Briefkasten soll dort aufgestellt werden.









Seit 1. Juli befindet sich die Hechinger Hauptstelle der Deutschen Post im Schuh- und Sportgeschäft trendfreu.de in der Staig 30. Bürgermeister Philipp Hahn besuchte Inhaber Rainer Weith zur Eröffnung der neuen Post-Filiale. Hahn wünschte alles Gute zur Eröffnung und viel Erfolg. Er sei froh, dass in der Unterstadt weiterhin eine Post-Filiale erhalten bleibt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.