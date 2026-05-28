Unterschriftenaktion: Friesenheimerin setzt sich für mehr Kontrolle bei Katzen ein

Der Friesenheimer Rat hat sich gegen eine Katzenschutzverordnung ausgesprochen. Das will Tierschützerin Desiree Henninger nicht so stehen lassen.

Wenn es um den Schutz der Tiere geht, kennt Desiree Henninger aus Friesenheim kein Halten. Seit sechs Jahren setzt sich die Friesenheimerin mit Ehemann Jan im Ehrenamt für Tiere ein. Seit neun Jahren ruft sie zu Spendensammlungen auf für Tierheime, Tierhilfsorganisationen oder zur Unterstützung von privaten Initiativen zum Schutz von Tieren. Nahezu 50.000 Euro haben die beiden bislang gesammelt. Grundsätzlich geht es den beiden um den Schutz der Tiere, deren Wohl und deren artgerechte Haltung.

Hoffnung hegte sie, als der Gemeinderat den Antrag der GLU zum Erlass einer Katzenschutzordnung auf der Tagesordnung hatte. Mehrheitlich hatte der Rat den Erlass am 4. Mai jedoch abgelehnt. Vielmehr bevorzugt das Gremium mehrheitlich „mildere Maßnahmen“, die mehr Öffentlichkeitsarbeit zur Kastration von Stubentigern vorsieht.

Bislang hat Henniger 350 Unterschriften gesammelt

Mit der Ablehnung will sich Henninger nicht zufrieden geben. Sofort hat sie eine Unterschriftenaktion für ein mögliches Bürgerbegehren gestartet. Bislang sind 350 Unterschriften zusammengekommen. In einigen Geschäften der Gemeinde liegen Unterschriftenlisten aus. Eine Liste liegt bei Henninger auch privat vor der Haustüre aus.

„Leider läuft die Aktion aktuell eher schleppend“, so die Friesenheimerin und ergänzt: „Viele denken bei einer verbindlichen Katzenschutzverordnung immer noch, dass Katzen wahllos eingefangen und kontrolliert werden dürfen.“ Genau das sei aber nicht der Fall. Umso mehr brauche es persönliche Aufklärungsgespräche, was sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Diese Zeit nehme sich Henninger sehr gern. Wichtig sei ihr die Unterstützung der Tierheime und Tierschutzvereine, um deren Arbeit zu erleichtern. „Durch eine Katzenschutzverordnung können Fundtiere oder abgegebene Tiere schneller zugeordnet, vermittelt, beziehungsweise kastriert werden. Genau dieses Wissen fehlt den Menschen“, betont Henninger.

Henninger zeigt viel Präsenz

Die Tierschützerin zeigt sich so auch in öffentlicher Präsenz, fährt mit ihrem markanten Auto vor, was ihren Einsatz für die Vierbeiner schon mit dem Logo „Für alle Felle“ dokumentiert. So ist sie bei der Sternenberghalle unter anderem auf Selina Ritter gestoßen. Ritter hatte ihre Kinder vom Kindergarten abgeholt – und fix ihre Unterschrift gesetzt. Die Oberweiererin ist selbst eine Verfechterin einer verbindlichen Katzenschutzverordnung, sagt sie gegenüber unserer Redaktion.

Dass eine unkastrierte Katze bis zu 20 Kilometer zurücklegt, sollte ebenso berücksichtigt werden. Nicht auszudenken, wie viele weibliche Katzen so trächtig werden könnten. Henninger kennt sich in der Katzenwelt aus und weiß von Personen, die ihr immer wieder von streunenden Katern berichten.

„Milde Form“ der Kontrolle bringt für Henniger nicht die gewollte Wirkung

„In der Bahnhofstraße auf dem freien Feld, in der Lahrgasse, auf dem Lahrweg oder in der Unterdorfstraße in Schuttern ist immer wieder von streunenden Katzen die Rede“, so Henninger. Auch wisse sie von Hybridkatzen, einer Mischung zwischen Wildkatze und Hauskatze, in Altenheim oder auf dem Schutterlindenberg. Diese könnten wiederum große Auswirkungen auf die örtliche Tierwelt haben.

Für Henniger bringe die milde Form einer Kontrolle wie sie die Gemeinde Friesenheim jetzt anstrebt, nicht die gewollte Wirkung. „Selbst 20 oder 40 Euro Zuschuss für eine Kastration bietet keinen Anreiz. Verantwortungsbewusste Leute machen sich vorher Gedanken, was ein Tier braucht“, betont Henninger. Der Rest brauche die Katzenschutzverordnung.

Kontrolle

So geht es in Friesenheim mit der milderen Form von Katzenschutz weiter: Der Gemeinderat von Friesenheim hat den Antrag auf eine Katzenschutzverordnung abgelehnt. In der zweiten Wahl hat sich der Gemeinderat bei 15 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen für das rechtlich gesicherte Verfahren der Einführung von milderen Maßnahmen entschieden. Diese werden jetzt von der Verwaltung geprüft und anschließend dem Gemeinderat mitgeteilt.