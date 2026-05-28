Unterschriftenaktion: Friesenheimerin setzt sich für mehr Kontrolle bei Katzen ein

Der Friesenheimer Rat hat sich gegen eine Katzenschutzverordnung ausgesprochen. Das will Tierschützerin Desiree Henninger nicht so stehen lassen.
Wenn es um den Schutz der Tiere geht, kennt Desiree Henninger aus Friesenheim kein Halten. Seit sechs Jahren setzt sich die Friesenheimerin mit Ehemann Jan im Ehrenamt für Tiere ein. Seit neun Jahren ruft sie zu Spendensammlungen auf für Tierheime, Tierhilfsorganisationen oder zur Unterstützung von privaten Initiativen zum Schutz von Tieren. Nahezu 50.000 Euro haben die beiden bislang gesammelt. Grundsätzlich geht es den beiden um den Schutz der Tiere, deren Wohl und deren artgerechte Haltung.