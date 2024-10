Unterschriften gegen Flüchtlingsunterkunft: So reagieren Hinterseh und Berggötz auf die Aktion in Bad Dürrheim

So reagieren Hinterseh und Berggötz auf die Aktion in Bad Dürrheim

1 „No Asyl“, dafür machen sich jetzt auch einige in Bad Dürrheim stark. Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Die AfD im Schwarzwald-Baar-Kreis und die AfD in Bad Dürrheim machen mobil gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft und übergeben eine Unterschriftenliste. Das Landratsamt und die Stadt reagieren mit einem Schreiben.









Link kopiert



Bis zu 100 Personen sollen in der Unterkunft bis Ende des Jahres Platz finden. Entstehen soll sie auf dem ehemaligen Grundstück der Uhrenfabrik am Rande des Gewerbegebiets. Reichlich Aufklärungsarbeit fand statt, sogar zu einer Bürgerinformationsveranstaltung war eingeladen worden, um mit dem Vorhaben so transparent wie möglich umzugehen und möglichen Ängste oder Sorgen zu begegnen.