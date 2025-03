Unterschrift des Investors fehlt noch: Das Bima-Wohnbauprojekt in Oberschopfheim stockt

Löwenzahn und Co. Friesenheimer Wildpflanzenexperte gibt Tipps zum „Ehrentag des Unkrauts“

Dass Löwenzahn und Co. mehr sind als nur lästig – darauf wird am heutigen „Ehrentag des Unkrauts“ aufmerksam gemacht. Der Wildpflanzenexperte Rudi Beiser aus Friesenheim erklärt, welche Arten in der Region wachsen und für was sie gut sind.