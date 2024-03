1 Die Feuerwehr musste aufgrund der Ölverunreinigung mit Experten Teile des Bodens abtragen. Foto: Gemeinde Unterschneidheim

Die Bürger als Kopfgeldjäger? Im Ostalbkreis greift ein Bürgermeister nach einem Vorfall zu einem ungewöhnlichen Mittel. Was in Unterschneidheim los ist.









Die örtliche Zeitung spricht von einem „Kopfgeld“, werden auf der Ostalb Wildwest-Methoden geübt? Ganz so drastisch geht es im beschaulichen Unterschneidheim nicht zu. Gleichwohl ist die Empörung bei Bürgermeister Johannes Joas groß. 1000 Euro Belohnung bietet Unterschneidheims Schultes nun aus der Gemeindekasse für Hinweise an. Er will sich das, was in seinem 4.700-Einwohner-Ort passiert, nicht einfach bieten lassen.