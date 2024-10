Unterschlupf an kalten Tagen: Wolfacher Forstarbeiter bekommen neuen Wetterschutzwagen

1 Die Forstwirte Martin Wälde (von links), Andreas Schmid und Tim Schmider, Bürgermeister Thomas Geppert, Forstrevierleiter Ulrich Wiedmaier sowie Forst-Trainee Alicia Mayer stellten am Donnerstag den neuen Wetterschutzwagen für Wolfachs städtische Forsttruppe vor. Foto: Lupfer

Pünktlich zur kalten und meist auch nassen Jahreszeit freuen sich Wolfachs Forstarbeiter über ihren neuen Wetterschutzwagen. Der Vorgänger war nach 40 Jahren komplett hinüber.









Wolfachs Forsttruppe hat ab sofort wieder ein mobiles Dach über dem Kopf: Am Donnerstag nahm das Team mit Bürgermeister Thomas Geppert und Forstrevierleiter Ulrich Wiedmaier offiziell seinen neuen Wetterschutzwagen in Empfang. Der Ersatzkauf kam früher als gedacht, denn: Nach einem Achsschaden war der gut 40 Jahre alte Vorgänger nicht mehr einsetzbar. „Beim alten Wagen ist ein massiver Schaden aufgetreten“, resümierte Wiedmaier. Ohnehin war der Schutzwagen von der Nutzung im Wald gezeichnet. „Der war von Anfang der 80er-Jahre. Es war klar, dass er in den nächsten Bedarfsplan gekommen wäre“, sagte Geppert. Doch der Achsschaden sei wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren gewesen, so dass man nun „relativ kurzfristig“ für Ersatz habe sorgen müssen. Mehrere Wochen musste es für den Forsttrupp ohne gehen – am Montag wurde der für die Stadt 6500 Euro teure Bauwagen geliefert. Man habe sich bewusst für ein simples und entsprechend günstigeres Standard-Modell entschieden, erklärte Wiedmaier. „Es gibt Spezialausrüstung.“ Für diese sei aber schnell der drei- bis vierfache Preis fällig. Zudem brauche man kein integriertes Werkstattabteil, weil der Forst- Kombi eine Außenwerkstatt biete. „Wir haben das organisatorisch anders gelöst.“ So lange halten wie der Vorgänger wird der neue Wagen aber wohl trotz pfleglicher Nutzung nicht. „Es ist eine leichtere Bauweise wie beim alten. Aber das muss nicht unbedingt schlechter sein“, sagte Wiedmaier. Im Innern wartet eine schlichte Ausstattung: Zwei Tische mit je zwei kleinen Bänken und der aus dem alten Wagen übernommene Ofen. „Wir heizen schon aus Überzeugung mit Holz.“ „Für die 6500 Euro haben wir Luft“, sagte Geppert. An verschiedenen Stellen im Haushalt habe es übers Jahr etwa durch Vergaben, die günstiger ausfielen als veranschlagt, Einsparungen erzielt. Umso mehr freue ihn, dass der kurzfristige Ersatzkauf möglich gewesen sei, „um dem Forstbetrieb den Arbeitsalltag gut zu gestalten“. Auch Wiedmaier freute sich über die schnelle Umsetzung: „Sonst hätten wir jetzt auf den Winter hin keinen Rückzugsort gehabt.“ Geparkt werde der Wetterschutzwagen am Rand eines Hiebsgebiets. Im Sommer verbringe man die Pausen auch mal draußen oder nutze nur den Kombi, so Forstwirt Andreas Schmid. Doch jetzt bei nasser Witterung sei das keine Option: „Wir sind mit den Auszubildenden fünf Leute.“ Im Wagen werden nicht nur die Pausen verbracht, er dient auch als Rückzugsort, um das Ende eines Gewitterschauers abzuwarten oder nasse Kleidung zu trocknen. Betriebswirtschaftlich seien es auf dem Holzmarkt „keine rosigen Zeiten“, so Geppert. Dennoch sei die städtische Forstmannschaft wertvoll und es gelte, „Danke zu sagen“.