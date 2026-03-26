Unterschlagung in Burladingen: Nachbarin füttert Katze an – gute Absicht endet mit Geldstrafe

Eine 71-Jährige nahm eine ihrer Aussage nach verwahrloste Katze in Burladingen zu sich. Eine verbindliche Absprache mit Lillis Besitzerin gab es aber offenbar nicht.

Umgangssprachlich ausgedrückt hat eine 71 Jahre alte Frau aus der Gesamtstadt Burladingen eine Katze, die ihr nicht gehörte, an sich genommen – oder, noch schlichter: gestohlen. Juristisch formuliert, hat sie „eine fremde bewegliche Sache unterschlagen“. Das brachte ihr am 19. November vergangenen Jahres einen Strafbefehl ein. Doch gegen den erhob sie Widerspruch.​

Sie sei „nicht schuldig“, sagte die Frau gegenüber dem Vorsitzenden Bernd Koch, als am Mittwoch dieser Woche am Amtsgericht Hechingen über den Strafbefehl verhandelt wurde. Sie erzählte: Eine Tierschützergruppe aus Mössingen habe die Katze und weitere, halb verhungerte Leidensgenossen in einer Scheune gefunden, sie kastrieren lassen und dann bei ihr angefragt, ob sie sich künftig um das betreffende Tier kümmern möchte.​

Kannte die Besitzerin​

Das ließ der Richter nicht gelten. Er hielt der Frau vor, sie habe genau gewusst, wem die Katze – Name Lilli – gehörte. Nämlich einer Nachbarin. Die 71-Jährige gab das zu und räumte ein, sie habe die unterernährte Lilli schon zuvor verschiedentlich gefüttert. Sie wollte den Vierbeiner, das bestritt sie ebenfalls nicht, auch weiterhin bei sich behalten, nachdem sie in eine neue Wohnung in der Nachbarschaft umgezogen war.​

Lilli sei von klein auf in einem beklagenswerten Zustand gewesen, versuchte sich die Angeklagte zu rechtfertigen. „Was geht Sie das an?“, fragte der Richter daraufhin barsch. „Ich kann doch ein Tier nicht einfach abnippeln lassen“, verteidigte sich die Gefragte. „Dann verständigt man die Behörden, das Ordnungsamt oder das Veterinäramt“, belehrte Koch unmissverständlich. „Zumal wenn man weiß, dass die Katze jemand anderem gehört.“

​Sie habe aber doch von den Tierfreunden Mössingen die Anfrage erhalten, ob sie sich nach der Kastration um Lilli kümmern könnte, wiederholte die 71-Jährige. Die Mössinger hätten das mit der Besitzerin vereinbart – so sei es ihr mitgeteilt worden.​

Davon stand allerdings nichts in den Akten des Richters. Was ausgehandelt worden war und ob überhaupt, blieb fraglich. Wie Koch weiter darlegte, besitze, ganz abgesehen davon, grundsätzlich niemand Recht oder Befugnis, von sich aus fremde Tiere an andere abzugeben – geschweige denn Katzen kastrieren zu lassen. Dafür gebe es gesetzliche Regeln und Vorschriften.​

Angeklagte ist den Tränen nahe​

Von alledem, beteuerte die Frau – sie stand inzwischen den Tränen nahe –, habe sie nichts gewusst. Man habe ihr lediglich mitgeteilt, die Nachbarin sei mit der dauerhaften Unterbringung bei ihr einverstanden. Der Richter machte der Weinenden daraufhin nochmals klar, sie habe fremdes Eigentum ohne das Einverständnis der Besitzer an sich genommen. Das sei nun einmal nicht zulässig. „Sie hätten Ihre Nachbarin ja fragen können“, meinte er. Nein, antwortete die Angeklagte, das wäre nicht möglich gewesen. Es habe längst erbitterte Feindschaft zwischen ihnen beiden geherrscht.​

Nachdem er anfangs äußerst streng mit ihr umgegangen war, kam Koch der 71-Jährigen im weiteren Verlauf weit entgegen. „Sie hatten gute Absichten“, hielt er ihr zugute. ​

Der Rechtslage nach habe sie jedoch ein Unrecht begangen, das zu ahnden sei. Er legte der Burladingerin nahe, den Strafbefehl zu akzeptieren, weil aller Voraussicht nach andernfalls nur eine Verurteilung infrage komme. Und die wäre unterm Strich wohl teurer, als die zunächst verfügten 60 Tagessätze zu je 60 Euro (1800 Euro).​

Weniger teuer und in Raten​

Anfangs hatte die Frau auf der Anklagebank noch trotzig geäußert: „Gut, dann bekenne ich mich halt schuldig, selbst wenn ich unschuldig bin.“ ​ Am Ende der Verhandlung sagte sie, sie sehe ein, falsch gehandelt zu haben. Sollte sie sich erneut um ein Tier in Not kümmern wollen, werde sie sich zuerst mit den zuständigen Stellen besprechen. Abschließend akzeptierte sie den Strafbefehl.​ Der fiel, nachdem Koch die nicht allzu üppigen Einkommensverhältnisse geprüft hatte, niedriger aus als der ursprüngliche. Sie muss 30 Tagessätze zu je 30 Euro entrichten und darf die Summe in Raten bezahlen. ​