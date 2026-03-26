Unterschlagung in Burladingen: Nachbarin füttert Katze an – gute Absicht endet mit Geldstrafe

Eine 71-Jährige nahm eine ihrer Aussage nach verwahrloste Katze in Burladingen zu sich. Eine verbindliche Absprache mit Lillis Besitzerin gab es aber offenbar nicht.
Umgangssprachlich ausgedrückt hat eine 71 Jahre alte Frau aus der Gesamtstadt Burladingen eine Katze, die ihr nicht gehörte, an sich genommen – oder, noch schlichter: gestohlen. Juristisch formuliert, hat sie „eine fremde bewegliche Sache unterschlagen“. Das brachte ihr am 19. November vergangenen Jahres einen Strafbefehl ein. Doch gegen den erhob sie Widerspruch.