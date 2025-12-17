Unterschiedliche Nutzungen geplant: Was aus dem früheren Kickplatz des SV Wyhlen werden soll

Der frühere Kickplatz des SV Wyhlen soll zu einer Multifunktionsfläche für Kultur, Sport und Freizeit werden. Auch die närrischen Wagenbauer sollen dort eine Heimstatt finden.

Um ganz unterschiedliche Nutzungsformen für das Gelände südlich der im Bau befindlichen Ortsumgehungsstraße zu ermöglichen, hat der Gemeinderat am Dienstagabend einmütig die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans sowie Billigung des Bebauungsplan-Vorentwurfs beschlossen. Damit wird der Weg frei für die weiteren nötigen Verfahrensschritte.

Rechtliche Grundlage für geduldete Nutzungen Zwar ist auf dem ehemaligen Sportplatz schon jetzt allerhand los, doch rein baurechtlich betrachtet sind sowohl das neue Kleinspielfeld und der Beachvolleyballplatz als auch das künftige Jugendhaus (die Container des ehemaligen Kesslergrube-Besucherzentrums von Roche) dort bisher nur geduldet. Es gelte nun eine rechtssichere Grundlage für möglichst viele Nutzungsformen zu schaffen, wie Bürgermeister Tobias Benz eingangs ausführte. Mithilfe des geänderten Flächennutzungsplans und eines Bebauungsplans für das frühere Fußballareal will sich die Gemeinde möglichst viele Hintertüren offenhalten, um in Zukunft ganz unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten entwickeln zu können und gleichzeitig rechtliche Leitplanken setzen.

Probleme mit bestimmten Platznutzern

Klar sei aber, dass das ehemalige SV Wyhlen-Gelände „keine Dauer-Eventlocation“ werde, wo „jedes Wochenende in der warmen Jahreszeit Remmidemmi“ herrschen werde, sagte Benz als Replik auf einen kritischen Einwurf von Ratsmitglied Michael Schwab (FW). Dieser hatte sich zwar begeistert von dem Projekt selbst gezeigt, gleichzeitig aber angemahnt, auch an die nördlich und westlich des Platzes lebende Nachbarschaft zu denken.

Nutzungskonflikte

Denn schon jetzt kommt es bisweilen zu Belastungen und Nutzungskonflikten, wie aus einer Wortmeldung von Katja Schäfer (SPD) hervorging. Sie verwies auf „Probleme“, die manche Platznutzer dem angrenzenden Gastronomiebetrieb bereiteten. Der Gastwirt sei, wie Schäfer, es ausdrückte, deshalb „ziemlich angesäuert“. Auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete Bürgermeister Benz von einer zwar verhältnismäßig kleinen Gruppe von Platznutzern, die sich nicht ans Reglement halte, bisweilen wohl gezielt Bälle aufs Dach der Gaststätte schieße oder auch nachts Radau mache. Bisherige Gespräche hätten da „leider nur teilweise den gewünschten Erfolg gehabt“, wie Benz in Richtung Schäfer sagte.

Gemeinde will mit Narren sprechen

Ein weiterer Baustein der künftigen Platzentwicklung ist auch das Thema fasnächtlicher Wagenbau. Bisher sind einige Gruppen in der Solvay untergebracht, andere haben – noch – private Möglichkeiten, um ihre Umzugswagen zu bauen beziehungsweise Gerät und Material unterzustellen. Für sie sollen auf dem ehemaligen SV Wyhlen-Gelände ebenfalls Möglichkeiten geschaffen werden. In welcher Form auch immer. Eine einzige große Wagenbauhalle werde es – alleine schon aus Kostengründen – zwar wohl kaum geben können, aber vielleicht überdachte Plätze, Container, „kleinere Hallenteile“ und andere Unterstellmöglichkeiten, wie Benz durchblicken ließ. Wichtig werde dabei aber sein, ein geordnetes Bild und kein Durcheinander zu schaffen. Im ersten Quartal des neuen Jahres werde die Gemeinde erneut das Thema mit Vertretern der Narrenzünfte besprechen und entsprechenden Bedarf eruieren. Dann könne man wohl auch abschätzen, wie lange am bisherigen Standort in der Solvay noch Wagenbau möglich sei. „Es wird jedenfalls nicht so sein, dass die Gemeinde dann in zwei Jahren für Millionen Euro eine Halle hinstellt“, stellte der Rathauschef in Richtung von Leon Intveen (SPD) klar, der das Thema angesprochen hatte.

Geordnetes Bild statt Durcheinander

Gemeinderäte sind zuversichtlich

Generell zeigte der Gemeinderat sich über alle Fraktionsgrenzen hinweg angetan von der Idee, einen Platz für ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu schaffen.

Peter Weber (FW) war schon ganz „gespannt, was für Ideen da kommen“. Auch Annette Grether (Grüne) war „sehr zuversichtlich“. „Die Örtlichkeit dort passt“, fand Sabine Gampp (CDU). Wie die der Ratssitzung zugeschaltete Planerin Nicole Stehle-Schwarz vom Stuttgarter Büro Baldauf ergänzte, soll der Baumbestand auf dem Areal nicht nur größtmöglich geschützt, sondern möglichst erweitert werden.

Rückblick: Seit der Umsetzung des im vergangenen Jahrzehnt beschlossenen kommunalen Sportstättenkonzepts rollt der Fußball im Grenzacher „Grienboden“. Die heutige SG Grenzach-Wyhlen ist aus den beiden Vereinen 1. FC Grenzach und SV Wyhlen hervorgegangen. Mit der Konzentration des Fußballs auf einem modernen Kunstrasenfeld im „Grienboden“ wurde das Gelände des früheren SV Wyhlen frei. Das Clubheim („Kickerstüble“) wurde vom Verein an den Pächter veräußert. Das einstige FC-Heim im „Grienboden“ hat die Gemeinde auf Erbpachtbasis an die SG übergeben. Der Verein konnte das Gebäude mit dem Geld aus dem Verkauf des „Kickerstüble“ sanieren.