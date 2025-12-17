Unterschiedliche Nutzungen geplant: Was aus dem früheren Kickplatz des SV Wyhlen werden soll

Der frühere Kickplatz des SV Wyhlen soll zu einer Multifunktionsfläche für Kultur, Sport und Freizeit werden. Auch die närrischen Wagenbauer sollen dort eine Heimstatt finden.
Um ganz unterschiedliche Nutzungsformen für das Gelände südlich der im Bau befindlichen Ortsumgehungsstraße zu ermöglichen, hat der Gemeinderat am Dienstagabend einmütig die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans sowie Billigung des Bebauungsplan-Vorentwurfs beschlossen. Damit wird der Weg frei für die weiteren nötigen Verfahrensschritte.