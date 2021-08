Tipps für die Reiseapotheke Diese Medikamente sollten mit in den Urlaub

Nach vielen Monaten Reisebeschränkungen wollen die Menschen in Baden-Württemberg in den Sommerferien endlich wieder verreisen. Wegen der Ansteckungsgefahr bleiben viele auch weiterhin vorsichtig. Doch was, wenn man im Urlaub krank wird oder sich verletzt? Die Malteser Neckar-Alb geben Tipps, was man unbedingt in die Reiseapotheke einpacken sollte.