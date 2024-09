Die letzte Ferienwoche ist in Calw angebrochen. Wann der Unterricht in den verschiedenen Schulen und Klassenstufen im Schuljahr 2024/25 wieder losgeht? Hier gibt es die Infos.

Die Schule steht vor der Tür. Doch nicht jede Calwer Schule hat am gleichen Tag Unterrichtsbeginn.

Bohnenberger Grundschule Altburg: Klassen 2 bis 4: Montag, 9. September von 8.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Klasse 1: Mittwoch, 11. September, Zeitraum: 9.05 Uhr bis circa 12 Uhr. Nähere Informationen zur Einschulungsfeier der zukünftigen Erstklässler, werden am Elternabend bekanntgegeben. Der Gottesdienst findet um 9.15 Uhr in der Bergkirchengemeinde auf dem Wimberg statt. Es ist zu beachten, dass der Schulstandort auf dem Wimberg ist.

Grundschule Hirsau: Klassen 2 bis 4: Montag, 9. September von 8.30 Uhr bis 11.10 Uhr. Klasse 1: Donnerstag, 12. September, Zeitraum: 10 Uhr bis circa 12 Uhr . Nähere Informationen zur Einschulungsfeier der zukünftigen Erstklässler, werden am Elternabend (9. September, ab 19 Uhr) bekanntgegeben.

In Stammheim startet die 1. Klasse am 12. September

Grundschule Stammheim: Klassen 2 bis 4: Montag, 9. September von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Klasse 1: Donnerstag, 12. September. Einschulungsfeier: Die Uhrzeit sowie genaue Informationen zum Ablauf bekommen Eltern in einem Brief mitgeteilt. Grundschulförderklasse: Mittwoch, 11. September – die Uhrzeit sowie genaue Informationen zum Ablauf bekommen Eltern in einem Brief mitgeteilt.

Erna Brehm-Grund und Werkrealschule: Klassen: 2 bis 4: Montag, 9. September von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Klassen: 6 bis 10: Montag, 9. September von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Klassen 5: Mittwoch, 11. September. Begrüßungsfeier um 10.30 Uhr in der Mensa der Schule. Klassen 1: Freitag, 13. September, Zeitraum von 8 Uhr bis 12 Uhr.

Nähere Informationen zum Ablauf des Einschulungsgottesdienstes in der katholischen Kirche und zur Einschulungsfeier in der Mensa der Schule, erfolgen in einem persönlichen Brief an die Eltern.

In Heumaden geht es für die 5. Klasse am 10. September los

Heumadenschule Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule: Klassen 2 bis 4: Montag, 9. September von 8.30 Uhr bis 12.10 Uhr, Klassen 6 bis 10: Montag, 9. September von 7.40 Uhr bis 12.10 Uhr, Klasse 5: Dienstag, 10. September von 9.45 Uhr bis 12.10 Uhr.

Beginn mit einer Aufnahmefeier in der Mensa, anschließend Unterricht. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die Eltern der zukünftigen Erstklässler wurden per Post über den Ablauf der Einschulungsfeier informiert.

Wimbergschule Grund- und Werkrealschule: Klassen 2 bis 4: Montag, 9. September von 8.15 Uhr bis 11.35 Uhr. Klasse 9: Montag, 9. September von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Klasse 1: Donnerstag, 12. September, Beginn mit der Einschulungsfeier im evangelischen Gemeindehaus der Bergkirche Wimberg 9 Uhr. Schulende 11.45 Uhr.

Für die 5. Klasse der Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule gibt es einen Gottesdienst

Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule: Klassen 6 bis 10: Montag, 9. September von 8.25 Uhr bis 12 Uhr, Klasse 5: Dienstag, 10. September, ab 14 Uhr Einschulungsfeier im Forum Hermann-Hesse-Gymnasium. Klassen 6 bis 12: Montag, 9. September, von 7.35 Uhr bis 12.50 Uhr. Klassen 5: Dienstag, 10. September, 10 Uhr im Forum. Der Einschulungsgottesdienst findet ebenfalls am Dienstag, 10. September, um 8.45 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche statt.

Maria von Linden Gymnasium: Klassen 6 bis 12: Montag, 9. September von 7.40 Uhr bis 12.50 Uhr, kein Nachmittagsunterricht, ab Dienstag, 10. September, regulärer Unterricht nach Stundenplan. Klassen 5: Dienstag, 10. September von 9:30 Uhr bis 12 Uhr. Der erste Schultag für die Klassen 5 beginnt mit der Einschulungsfeier im Foyer.

Freie Evangelische Schule Nordschwarzwald e.V.: Klassen 2bis 4: Montag, 9. September von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Klassen 6 bis 10: Montag, 9. September von 7.40 Uhr bis 12 Uhr. Klassen 1 und 5: Erhalten persönliche Einladungen zu den Einschulungsfeiern.