Unterrichtsausfall in Villingen: So ist die Lage an der Klosterringschule

So ist die Lage an der Klosterringschule

1 Eine Spezialfirma hat die Wasserleitungen der Schule unter die Lupe genommen. Foto: Simone Neß

Wegen des Verdachts von Strom auf den Wasserleitungen der Schule fiel am Mittwoch der Unterricht aus. Die Sicherheit der Schüler ging für die Rektorin vor. Eine Spezialfirma hat nun die Leitungen überprüft.









Große Aufregung an der Klosterringschule in Villingen: Wegen eines technischen Defekts fiel am Mittwoch der Unterricht aus. Konkret bestand der Verdacht, dass auf dem ausfließenden Wasser Strom war, schildert die Rektorin Ursula Kühn. So hätten mehrere Lehrer an einem Wasserhahn einen „Schlag“ bekommen, eine darauffolgende Messung der Wasserleitung habe eine Spannung von 220 Volt ergeben.