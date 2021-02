Unterricht ohne Distanz So läuft es derzeit an der Tailfinger Rossentalschule ab

Umso wichtiger ist es, dass das fundierte Hygienekonzept konsequent umgesetzt wird, um Schüler wie Lehrer vor Ansteckung zu schützen. Das beginnt schon bei der Begrüßung: Am Eingang kontrolliert die Schulkrankenschwester, ob die Schüler ihre Maske richtig tragen und ihre Hände desinfizieren. "Mittlerweile sind aber die Hygienevorschriften in Fleisch und Blut übergegangen", lobt Schmid seine Schüler. Trotz ihres jungen Alters und besonderen Förderbedarfs könne sich manch einer eine Scheibe von ihnen abschneiden. Einziger Stolperstein: Die Masken, die auch im Unterricht durchgängig getragen werden müssen, erschweren die Kommunikation. Gestik und Mimik sind im Dialog mit kognitiv eingeschränkten Schülern besonders wichtig.

Die Gemeinschaft wird besonders hoch gehalten

Die Schulgemeinschaft wird an der Rossentalschule besonders hoch gehalten. Unter normalen Bedingungen träfen sich die circa 70 Schüler zwischen sechs und 20 Jahren täglich zu Unterrichtsbeginn im Foyer zum Morgenkreis. Nun wird diese Gemeinschaft eben im kleinen Kreis, in der Klasse, gelebt.

Aufgrund des erhöhten Förderbedarfs sind die Klassen ohnehin nicht groß. Meist bestehen sie aus sechs Schülern, zwei Lehrkräften und je nach Anforderung einem FSJ-ler. Innerhalb ihrer Klasse lasse sich Nähe oft nicht vermeiden, weswegen weitere Schutzmaßnahmen wie Maskentragen – auch in der Pause – bei Schülern ab Klassenstufe drei, gründliches Händewaschen und Desinfizieren sowie regelmäßiges Lüften besonders bedeutend sind. "Wir versuchen den Unterricht trotz Einschränkungen so normal wie möglich zu gestalten", sagt Lehrer Simon Flügel, der in der ersten Klassenstufe unterrichtet. Die Schulanfänger lernen gerade, wie sie ihren Namen schreiben und das Datum festhalten.

Innerhalb altershomogener Klassen haben die Schüler Lernziele, die so unterschiedlich sind wie ihre Entwicklungsstufen. Etwa im Hauswirtschaftsunterricht der höheren Stufen ist es für manche ein Erfolg, wenn sie lernen, ihr Hungergefühl auszudrücken, während Klassenkameraden das selbstständige Zubereiten von Speisen vom Einkauf bis zum Abräumen lernen. Dabei hat das Miteinander hohen Stellenwert: Fittere Schüler kümmern sich um die schwächeren.

In der dritten Klassenstufe beschäftigen sich die Schüler aktuell mit dem Lernen einstelliger Zahlen: mittels Bildern, Geräuschen und Aktivitäten. Auf einem Ball werden Zahlen angezeigt, mit Klatschen, Stampfen oder Hüpfen verinnerlichen sie die Ziffern. Während manche ganz selbstverständlich hüpfen können, muss man andere dabei an die Hand nehmen.

"Ich komme mit den Corona-Einschränkungen klar", sagt der zwölfjährige Tobias. Er geht gerne in die Schule, auch wenn er es etwas komisch findet, dass andere Kinder derzeit nicht in die Schule müssen. "Aber man muss aufpassen wegen Corona", ergänzt er. Daher stellen die Schüler in seiner Klasse einen Kurzzeitwecker, der sie an das regelmäßige Lüften erinnert. Die Lehrerin rechnet es ihrer Klasse hoch an, dass sie in Sachen Schutzmaßnahmen sehr verantwortungsvoll und eigenständig handelt. Der Umgang mit dem Virus ist auch immer wieder Thema im Unterricht. Beispielsweise lernen sie alternative Begrüßungsformen.

In den Pausen gilt es drauf zu achten, Abstand zu halten. In der Rossentalschule ist das aufgrund breiter Gänge möglich und die Klassen können sich auf mehrere Schulhöfe verteilen. Beim gemeinsamen Essen hat jeder Schüler seinen festen Platz.

Die Jugendlichen in der Übergangsklasse widmen sich an diesem Vormittag dem Matheunterricht. Die Aufgaben sind individuell an den Leistungsstand des jeweiligen Schülers angepasst. Eigentlich wäre er gerade lieber – wie seine Altersgenossen – daheim, erzählt ein älterer Schüler. Aber das Lernen fällt ihm in der Schule leichter als zu Hause. Außerdem sehe er hier seine Freunde.

Außerhalb der Familie sind Kontakte oft rar

Auch wenn die Schüler aktuell ausschließlich in ihrer Kohorte sind – ein gewisses Infektionsrisiko bestehe immer. Wiederum, so Schmid, hätten die Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung außerhalb ihrer Familie meist nur wenige Kontakte.

Das Einzugsgebiet der Rossentalschule ist weitläufig; die Wohnorte der Schüler sind fast auf den südlichen Teil des Zollernalbkreis verteilt. Dennoch: Ein mulmiges Gefühl bleibt Schmid. Ein Schultag in Präsenz bedeutet viele zusätzliche Kontakte, weswegen einige Lehrer auch ihre Bedenken äußern.

Ein Grund, warum die sonderpädagogischen Schulen derzeit Präsenzunterricht haben dürfen, ist, dass Fernunterricht aufgrund ihres besonderen Förderbedarfs bei vielen Schülern nur eingeschränkt möglich ist. Manche Schüler kommen ohne Unterstützung etwa mit einem Laptop nur schwer zurecht. Jeder Schüler benötigt individuelle Förderung – je nachdem, wie stark seine Behinderung ihn einschränkt. "Vieles an Selbstständigkeit ginge ohne Präsenzunterricht auf Dauer verloren", erklärt Flügel.

Der Schwerpunkt der Rossentalschule liegt in einer möglichst ganzheitlichen Förderung. Schüler lernen neben den üblichen Fächern wie Deutsch und Mathe in erster Linie Eigenständigkeit und soziales Handeln – und zwar über individuelle Förderung nah am Schüler, durch Kommunikation mit Worten, Gestik und Mimik, über Miteinander und Vertrauen.