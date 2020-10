Unterricht fällt aus Gymnasiastin in Sulz a. N. mit Corona infiziert

Sulz - Die Nachricht machte über soziale Medien schnell die Runde: "Morgen haben wir keine Schule", schrieb eine Gymnasiastin per Facebook ihrer Mutter. Der Unterricht entfällt am Mittwoch am kompletten Albeck-Gymnasium, wie Frank Börnard von der Stadtverwaltung offiziell mitteilte. Der Grund: Am Montagabend hat sich bestätigt, dass eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Jetzt werden weitere Testergebnisse abgewartet.