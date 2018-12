Unterreichenbach Parkverbot gilt jetzt nur noch nachts

VS-Schwenningen. Damit hat sich die Situation für die Betroffenen entspannt. Der Schwertransport – ein großer Abrissbagger – werde auf jeden Fall nachts angeliefert, war von einem Mitarbeiter der beauftragten Verkehrssicherungsfirma zu hören, der am Mittwochmorgen die Infozettel an den Parkverbotsschildern ausgetauscht hatte. Die Beobachtung eines Leser, dass die überbreite Maschine auf das Emes-Areal kommt, konnte nicht bestätigt werden, da der Sachbearbeiter des Investors WI-Immogroup am Mittwoch nicht zu erreichen war.

In der verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt, die aufgrund der Anfrage der Schwertransportfirma erteilt und an die Verkehrssicherungsfirma weiter geleitet worden war, habe nichts von einer Uhrzeit gestanden. Lediglich in der Google-Earth-Karte seien die Parkverbotsschilder mit den Zusatzinfos abgebildet gewesen – aber viel zu klein, um sie lesen zu können. "Eigentlich hätte die Uhrzeit schon auf der ersten Seite des Schreibens stehen müssen", kritisierte der Mitarbeiter der Verkehrssicherungsfirma. Aber mit den städtischen Ämtern habe sein Betrieb schon seine Erfahren gemacht. Es gebe Mitbewerber, die sich mittlerweile sogar weigern, mit der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningens zusammenzuarbeiten.

Das Schreiben inklusive des Plans sei digital verschickt worden, erklärte Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt. Da sei einwandfrei zu lesen gewesen, dass das Parkverbot zwischen 22 und 6 Uhr gelte. Zwei Mal ranzoomen hätte gereicht, also offenbar ein internes Versäumnis.