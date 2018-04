Unterreichenbach Mit Plakaten die Zehn Gebote erklärt

Jeder Konfirmand erklärte, warum der jeweilige Konfirmandenspruch ausgewählt wurde und was er ihm persönlich bedeutet. Nach der Konfirmation beteten die Paten für die Konfirmanden.

In einem Grußwort erfuhren die Besucher durch die Leiterin des Konfiteams Kerstin Jung noch einige Höhepunkte aus dem Konfirmandenjahr. Die Neukonfirmierten wurden herzlich in der Gemeinde begrüßt und eingeladen, sich weiterhin aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen. Am Ende des Gottesdienstes sangen die Eltern noch ein Segenslied.