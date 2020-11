Unterreichenbach Drei Verletzte bei Unfall auf B 463

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der 62-jährige BMW-Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.