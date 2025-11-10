Unternehmertreff in Nagold: Roboter kellnert beim Wolfsberg-Dialog

Mehr als 50 Unternehmer tauschten sich im „RoboDrom“ der Martin-Gruppe auf dem Wolfsberg aus. Oberbürgermeister Jürgen Großmann informierte derweil über Erweiterungspläne.
Mit Hochdruck arbeitet die Stadt Nagold an der Weiterentwicklung des Industriegebiets Wolfsberg. Das unterstrich Oberbürgermeister Jürgen Großmann beim jüngsten Wolfsberg-Dialog. Gastgeber des Unternehmertreffs war die Martin-Gruppe. Die hatte eigens für die Diskussionsrunde am Ende zweier sehr gut besuchter Hausmessetage ihr „RoboDrom“ nochmals herausgeputzt und ihren autonomen mobilen Roboter-Kellner gebrieft, um die mehr als 50 Gäste mit Essen und Getränken zu versorgen.