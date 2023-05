Anwalt legt sich im Gerichtssaal mit Dolmetscherin an - auf russisch

Unternehmerskandal in Freudenstadt

1 Die Begeisterung des Angeklagten für Fußball ist offensichtlich: So hat er auch neben sein Hotel einen Fußballplatz bauen lassen. Foto: Beyer

Bizarre Szene im Gerichtssaal: Eine Dolmetscherin und ein Anwalt haben sich vor dem Amtsgericht Freudenstadt einen heftigen Streit geliefert. Anlass war die Aussage eines Zeugen im Prozess gegen den rätselhaften russischen Unternehmer aus Zwieselberg.









Es vergeht fast keine Woche, in der nicht neue pikante Details über den russischen Geschäftsmann bekannt werden, der in Zwieselberg eine Flüchtlingsunterkunft betreibt und von 2019 bis 2020 den Champions-Park in Freudenstadt übernommen hatte.