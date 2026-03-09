Unternehmerin aus Burladingen: Trigema-Chefin Bonita Grupp wettert über „Niveau“ der Grünen

Die Burladinger Unternehmerin Bonita Grupp hat auf der CDU-Wahlparty in Stuttgart gegen die Grünen ausgeteilt. Der Anlass: das „Rehbraune Augen“-Video und der Umgang mit Manuel Hagel.
Bei der Wahlparty der baden-württembergischen CDU in der Stuttgarter Parteizentrale war die Stimmung schlecht. Neben Enttäuschung über die verlorene Landtagswahl regierte der Zorn über den grünen Koalitionspartner, dem die Christdemokraten mit Blick auf die „Rehbraune Augen“-Affäre ihres Spitzenkandidaten Manuel Hagel ein „politisches Foul“ vorwarfen.