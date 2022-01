1 Die frühere Balinger Unternehmerin Doris Streich ist mit 77 Jahren gestorben. Foto: Streich

Die Balinger Mode-Unternehmerin Doris Streich ist mit 77 Jahren gestorben.















Balingen - Doris Streich, die ehemalige Geschäftsführerin der Streich Mode GmbH, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Doris Streich, geborene Schöller, wurde 1944 als Tochter von Emma Schöller in Frommern geboren. Ihr Vater Christian Schöller aus Tailfingen ist einige Wochen vor ihrer Geburt im Krieg gefallen. Nach Schulabschluss machte sie in Stuttgart ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete sie als Kindergärtnerin in Tailfingen.

1967 lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Wolfgang Streich kennen. Die beiden heirateten 1968 in der Balinger Stadtkirche und feierten 2018 ihre Goldene Hochzeit mit ihren drei Kinder Birgit, Stefan, Oliver und dem Enkel Lukas.

Doris Streich trat 1968 ins Unternehmen ihres Mannes ein, der Streich Mode GmbH in Balingen. Als Geschäftsführerin und Produktmanagerin prägte sie bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2009 mehr als 40 Jahre lang das Unternehmen: Mit Weitsicht, Können, Menschlichkeit und großem Engagement trug sie als Markenpatin maßgeblich zur Entwicklung der Kollektionen und der international erfolgreichen Marke "Doris Streich" bei. Als leidenschaftliche Unternehmerin war sie Herz und Seele des Betriebs und hatte immer ein offenes Ohr. Die Ausbildung junger Menschen lag ihr besonders am Herzen.

Ihre drei Kinder blieben Balingen treu: Ihr Sohn Stefan arbeitet nach erfolgreichem Medizin-Studium als Arzt am Balinger Zollernalb-Klinikum und am Klinikum in Villingen-Schwenningen.

Die Übergabe des Mode-Unternehmens an die nächste Generation haben die Eheleute Doris und Wolfgang Streich sehr gut geplant: Birgit und Oliver sind nach Studium und Ausbildung ins elterliche Unternehmen eingetreten und sind dankbar für all die Jahre, in denen sie von ihr lernen und mit ihr arbeiten durften. Die Kinder Birgit und Oliver Streich entwickeln das Unternehmen erfolgreich weiter und führen damit das elterliche Lebenswerk in der dritten Generation in ihrem Sinne weiter.

Auch im Ruhestand blieb Doris Streich dem Unternehmen eng verbunden. Doris Streich war in ihrer Freizeit eine leidenschaftliche Gärtnerin mit großem Gemüse-, Obst- und Blumengarten – natürlich alles Bio. Dort lebten auch ihre geliebten Hühner und Gänse in großem Freilauf, deren Eier sie gerne verschenkte.

Doris Streich war vielseitig interessiert. Das sieht man auch an ihrer Büchersammlung: Ihre große Bibliothek ist gefüllt mit Büchern aller Fachrichtungen. In den vergangenen Jahren, geschwächt durch ihre Krankheit, wurden Sudoku und Kreuzworträtsel ihre Passion. Und jeden Samstagmorgen gehörte für sie seit Jahrzehnten ein Besuch auf dem Balinger Wochenmarkt und in ihrem Stamm-Café dazu, um die Woche in netter Runde abzuschließen. Doris Streich ist am 8. Januar nach langer Krankheit zuhause im Kreis ihrer Familie gestorben.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am heutigen Freitag um 14.30 Uhr in der Friedhofkirche Balingen statt.