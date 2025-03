Unternehmerfrühstück in Hüfingen: Wie Firmen wieder Fachkräfte finden

1 Eine volle Veranstaltungshalle: Teilnehmer des Unternehmerfrühstücks nutzen im Autohaus Albert die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu intensivieren. Foto: Roland Sigwart

Zwei regionale Modelle standen im Mittelpunkt der Zusammenkunft. Junge Leute aus Indonesien mildern das Problem etwas ab.









Link kopiert



Der Fachkräftemangel stellt nicht nur für die örtlichen Unternehmer ein immer größeres Problem dar, das wohl nur durch zusätzliche ausländische Arbeitnehmer abgemildert werden kann. Zwei regionale Modelle, wie dieser Herausforderung begegnet werden kann, standen im Mittelpunkt des siebten Hüfinger Unternehmerfrühstücks am Donnerstag in Zusammenarbeit mit der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Räumen des Autohauses Albert an der Schaffhauser Straße.