Gerhard Sturm, einer der Unternehmensgründer und Ehrenvorsitzender des Beirats von EBM-Papst, feiert am 17. Dezember seinen 90. Geburtstag.

Über 40 Jahre leitete Gerhard Sturm als geschäftsführender Gesellschafter die Geschicke der EBM-Papst-Gruppe und leistete mit seinen innovativen Ideen einen großen Beitrag dazu, dass sich das Unternehmen zum weltweiten Technologieführer entwickelte. Nach seinem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft im Jahr 2007 stand er dem Unternehmen weiterhin viele Jahre als Beiratsvorsitzender beratend zur Seite.

Der erfolgreiche Unternehmer sieht auf ein bewegtes Leben und eine außerordentliche Karriere zurück: Am 17. Dezember 1934 als drittes von fünf Kindern in Künzelsau-Nagelsberg geboren, begann Sturm mit 14 Jahren in Esslingen zunächst eine Ausbildung zum Maschinenbauschlosser, bevor er zum Ventilatorenhersteller ZiehlAbegg wechselte.

Vertrauen in seine Mitarbeiter

Nach bestandener Meisterprüfung wurde er zuerst zum Betriebsassistenten und bereits im Alter von 26 Jahren zum technischen Leiter der Außenläufermotoren-Fertigung ernannt. Mit seinem Mentor, Heinz Ziehl, und dessen Bruder, Günther Ziehl, gründete er schließlich 1963 die Firma Elektrobau Mulfingen, aus der die heutige EBM-Papst Gruppe entstand. Gestartet mit 35 Mitarbeitern wuchs das Unternehmen unter der Führung von Gerhard Sturm zum weltweit führenden Hersteller von Ventilatoren und Motoren heran.

Heute beschäftigt EBM-Papst rund um den Globus etwa 14 000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr.

Als geschäftsführender Gesellschafter vertraute Gerhard Sturm stets seinen Mitarbeitern und prägte die Unternehmensgruppe mit seinem Pioniergeist und Mut, neue Wege zu gehen. Sein Leitsatz „Jedes neue Produkt muss ökologisch und ökonomisch seinen Vorgänger übertreffen“ prägt EBM-Papst noch heute.

Soziales Engagement

Neben seiner unternehmerischen Leistung engagierte sich Sturm in den vergangenen Jahrzehnten auch für eine Vielzahl sozialer Zwecke in der Region. So setzte er sich zum Beispiel für die Förderung im Bereich der Aus- und Weiterbildung ein und bekleidete Ehrenämter in Hochschulen, Wirtschaft und Kommunalpolitik.

Gerhard Sturms unternehmerische Tätigkeiten und sein soziales Engagement wurden mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er zum 25-jährigen Firmenjubiläum der EBM-Papst-Unternehmensgruppe das Bundesverdienstkreuz.

Darüber hinaus wurde er unter anderem mit der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg sowie der Rudolf-Diesel-Medaille geehrt.

Seinen 90. Geburtstag begeht er im Kreise seiner Familie und seiner engsten Begleiter.