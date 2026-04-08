Unternehmer in Nagold: Das „Team Tisch“ bietet besonderes Shopping-Erlebnis

In und rund um die „Table Factory“ im Nagolder Burgcenter hat sich eine Mannschaft aus kleinen Unternehmen formiert, die gemeinsam nach wirtschaftlichen Erfolg strebt.
„Gemeinsam sind wir stärker“ – so könnte das Motto derer lauten, die sich in den vergangenen Wochen rund um die Nagolder „Table factory“ formiert haben. Und so etwas wie das „Team Tisch“ ins Leben gerufen haben, um mehr Erfolg in ihrem Geschäftsgebiet zu feiern. Und den Menschen in Nagold ein besonderes Shopping-Erlebnis zu bieten: mehr als ein Dutzend Shops in einem.