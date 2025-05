Mundart in Burladingen Für den Erhalt der schwäbischen Sprache

Der Verein „Schwäbische Mund.art“ veranstaltet im Gasthaus Ochsen in Melchingen am 14. Mai seinen 15. Mundartstammtisch. In der Melchinger Erfolgsreihe treffen sich Künstler, Kabarettisten und Kulturmacher aus dem Ländle.