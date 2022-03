1 Der "Mann mit der Mütze" – so kannten ihn viele Horber. Franz Killing ist im Alter von 86 Jahren gestorben. (Archivfoto) Foto: Baum

Horb - Man wird ihn insbesondere in der unteren Horber Kernstadt vermissen, den "Mann mit der Mütze" aus der Horber Hirschgasse, den viele in der Stadt kannten und schätzten. Er galt zudem – und vor allem, seit er sein Rentendasein genießen durfte – für viele auch als "Horbs berühmtester Neckar-Spaziergänger", wie es sein Sohn Martin wohl trefflich beschreibt. Um ihn trauern neben vielen Freunden aus der Kolpingsfamilie auch viele Menschen aus dem kirchlichen Bereich. Und natürlich zuallererst seine Tochter Andrea Killing mit Enkel Daniel und Sohn Martin mit Frau Birgit und den drei Kindern Jacqueline, Kora und Julian. Die Trauerfeier mit Urnenbestattung für Franz Killing ist an diesem Montag um 11 Uhr auf dem Horber Friedhof. Bereits 2017 war seine Frau Gundi verstorben, eine geborene Hamm aus Horb.

Engagement in der Kolpingsfamilie

Diakon Klaus Konrad, für den Franz Killing wie auch dessen Nachfolger Engelbert Kronenbitter als frühere Vorsitzende der Horber Kolpingsfamilie so etwas wie ein väterlicher Freund war, erinnert sich dankbar an die Zeit zurück, als Killing die Horber Kolpingsfamilie von 1970 bis zur Amtsübergabe an Kronenbitter im Jahre 1977 leitete und diese maßgeblich in seiner Amtszeit prägte.

Erst Steinmetztechniker, dann Malermeister

Dass die Horber Franz Killing relativ schnell in ihre Herzen aufgenommen haben, lag auch daran, dass er für deren Belange immer ein offenes Ohr hatte, und auch weil sie die Arbeit seiner Malergesellen immer zu schätzen wussten. Solide und ehrlich ging’s da zu im Hause Killing, wenngleich dieser in Horb ein "Reig’schmeckter" war. Am 12. September 1935 erblickte Killing in Anröchte in Nordrhein-Westfalen (NRW), das in der Nähe von Lippstadt liegt, das Licht der Welt. 1952 schloss er dort die "Volksschule" ab und absolvierte zunächst eine Lehre zum Steinmetz. In Königslutter in Niedersachsen bildete er sich weiter zum Steinmetztechniker, und über diese berufliche Schiene kam er im Jahr 1959 dann nach Horb und fand dort Arbeit im Marmorwerk. Hier fand er in Gundi Hamm, der Tochter des damaligen Malermeisters August Hamm, die Liebe fürs Leben. Im Jahre 1961 folgte die Hochzeit. Aber nach dem plötzlichen Tod seines Schwiegervaters nur zwei Jahre später wechselte Franz Killing mit 28 Jahren nochmals die beruflichen Seiten und übernahm später dann das Malergeschäft. In dieser Zeit erblickten auch die Kinder Andrea und Martin das Licht der Welt.

Killing hängte eine solide Malerlehre an und erlangte im Jahre 1967 bei der Industrie- und Handelskammer in Reutlingen den begehrten Meisterbrief. Erst vor gut vier Jahren kam dann sogar noch der Goldene Meisterbrief hinzu. Von 1984 bis 2004 führte die Familie Killing auch das bekannte Farbengeschäft ("Farben Killing") in der Hirschgasse.

Sohn Martin übernimmt den Betrieb

1995 bereits übergab Franz Killing dann den Betrieb an seinen Sohn Martin, der ihn weiter zu einem Großbetrieb ausbaute und sich später dann auch im Horber Gewerbegebiet auf dem Hohenberg ansiedelte.

Doch neben der stetig prosperierenden Weiterentwicklung der Firma vergaß Franz Killing nie das unmittelbare (Gemeinde-)Leben direkt um ihn herum. So gehörte er von 1975 bis 1980 der Horber CDU-Gemeinderatsfraktion an und war zudem ab Mitte der 1970er-Jahre über vier Perioden hinweg Mitglied des Horber Kirchengemeinderates.