Unternehmer äußern sich: So geht es der Lahrer Wirtschaft

Die Lahrer Firmen haben nach wie vor beträchtliche Sorgen – das zeigt die neueste Umfrage der Arbeitsgemeinschaft mittelständischer Industrieunternehmen (Almi)
Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist angespannt – Lahr macht da keine Ausnahme. Und doch gibt es beim Mittelstand der Stadt einen Silberstreifen am Horizont – denn lediglich 14 Prozent der befragten Unternehmen haben im Januar ihre Geschäftslage im Jahr 2025 rückblickend als schlecht beurteilt. Vor einem Jahr hatten sich noch 36 Prozent so pessimistisch geäußert.