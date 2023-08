Gesundes Wachstum in allen Bereichen, so bilanziert die Maurer-Gruppe mit Stammsitz in Schramberg-Sulgen das vergangene Geschäftsjahr. Das vor 90 Jahren von Hermann Maurer gegründete Unternehmen beschäftigt inzwischen 500 Mitarbeiter und konnte den Gruppenumsatz 2022 auf rund 90 Millionen Euro steigern. Die Übernahme des renommierten Sanitär- und Heizungsfachbetriebs Volz hat einen großen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. In der Gruppe absolvieren laut einer Unternehmensmitteilung rund 60 junge Menschen ihre Ausbildung.

Die Nachfrage sowohl im Bereich Bad und Heizung bei Privatkunden als auch seitens der Industrie und des Gewerbes im Geschäftsfeld Energie- und Gebäudetechnik habe sich weiterhin positiv entwickelt, sagt Geschäftsführer Clemens Maurer. „Sowohl private als auch gewerblich-industrielle Anlagenbetreiber investieren in effiziente, energiesparende Gebäudetechnik. Allerdings hat die Diskussion über das Gebäude-Energie-Gesetz zur Verunsicherung beigetragen“, so der Geschäftsführer. Man müsse immer den Einzelfall betrachten und dann die passende Lösung gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten. „Von der Beratung über die Planung bis hin zur Installation und der Übernahme der Servicearbeiten bieten wir dazu eine umfassende Leistung“, sagt Maurer.

Traditionsbetrieb übernommen

Als „großen Schritt“ bezeichnet Geschäftsführer Tobias Maurer die Übernahme der Firma Volz in Achern mit rund 100 Mitarbeitern. Dadurch habe die Gruppe, heißt es weiter, ihr Geschäftsgebiet in Richtung Ortenau und Oberrheintal erweitert. 13 Firmen zählt die Maurer-Gruppe im süddeutschen Raum und ist damit einer der größten Anbieter der Branche im Land. „Grund zum Feiern hatte im vergangenen Jahr das Tochterunternehmen DZH-Schepitz GmbH in Dresden, das seit 90 Jahren besteht und ein Eckpfeiler unserer Unternehmensgruppe ist“, unterstreicht Tobias Maurer.

Suche nach Fachkräften

Ein Thema, das die Maurer-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr intensiv beschäftigt hat, ist die Suche nach geeigneten Fachkräften. „Deshalb investieren wir viel in den Bereich der Mitarbeitergewinnung und -bindung“, erklärt Clemens Maurer. Und das mit Erfolg: 2023 hat die Maurer-Gruppe bereits 25 neue Mitarbeiter eingestellt. Ein Schlüssel zum Erfolg, heißt es weiter, sei auch die Ausbildung junger Menschen.

Mit einer klaren Strategie habe sich die Gruppe zu einem technologisch führenden Dienstleister in Sachen Planung, Ausführung und Service von gebäudetechnischen Anlagen entwickelt. Man setze auch konsequent auf die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse. Am Stammsitz Schramberg bündelt die Maurer-Gruppe zentrale Dienstleistungen wie die IT oder das Rechnungswesen. Auch die Weiterbildungsangebote wie die Könner-Treffs für Mitarbeiter und die Azubi-Treffs für alle Auszubildenden werden gemeinsam organisiert.

Kunden sind besser informiert

Umweltfreundliche Energiesysteme, sauberes Trinkwasser und eine optimal konditionierte Raumluft sind nach den Worten von Tobias Maurer Themen, die die Menschen heute mehr denn je beschäftigen. Dies wirke sich direkt auf die Branche aus. „Unsere Kunden sind interessierter und besser informiert als früher. So findet die Beratung auf einem höheren Wissensstand statt, und wir kommen meist schneller zu einem guten Ergebnis.“ Unter diesen Vorzeichen ist der Geschäftsführer optimistisch für die wirtschaftliche Entwicklung in 2023 und geht von einem weiteren Wachstum der Maurer-Gruppe aus, heißt es abschließend.