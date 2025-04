Im Mittelpunkt der Runde mit zahlreichen Akteuren aus der regionalen Wirtschaft stand die Frage „Wie kann der Tourismus die regionale Wirtschaft nachhaltig fördern und allen Beteiligten zugutekommen?“

Im Mittelpunkt des Abends stand der Vortrag von Tobias Klöpf, Tourismusexperte von „PROJECT M“, der maßgeblich an der Entwicklung des neuen Tourismuskonzepts für Schramberg beteiligt war. In seiner rund einstündigen Präsentation erklärte Klöpf, wie ein ganzheitlicher Ansatz im Tourismus nicht nur die Branche selbst, sondern auch zahlreiche andere Wirtschaftssektoren positiv beeinflusst.

Lesen Sie auch

Praktische Beispiele

Anhand praktischer Beispiele verdeutlichte er, wie Unternehmen in der Region von diesem neuen Konzept profitieren können. So empfahl Klöpf, Schramberg als familienfreundliches Ziel zu positionieren, da es in der weiteren Umgebung wenig vergleichbare Angebote gebe.

Attraktiv seien laut Klöpf beispielsweise „Ferien auf dem Bauernhof“, ein Segment, das bereits gut vertreten ist.

Im Rahmen des Tourismuskonzepts wurden zudem 13 Schlüsselprojekte definiert, die in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden sollen. Das rund 45-köpfige Publikum zeigte sich engagiert und brachte sich aktiv in den Vortrag ein.

Ausblick und Ausklang

Neben dem Fachvortrag gaben Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann einen kurzen Ausblick auf bevorstehende Veranstaltungen, darunter das 150-jährige Jubiläum im H.A.U. Veranstaltungsareal. Felix Greiner, Projektkoordinator von „Make it in Schramberg“, ließ in einer Rückschau vergangene Veranstaltungen und Aktionen Revue passieren.

Der Abend klang bei einem lockeren Get-Together aus, bei dem die Teilnehmenden bei Fingerfood und Getränken die Möglichkeit hatten, weiterführende Gespräche zu führen und neue Kontakte zu knüpfen.

Den ganzen Abend hinweg herrschte eine entspannte Atmosphäre vor, die mittels des kommunikativen Netzwerkformats interessante Einblicke in die neuesten Entwicklungen in der Stadt und der regionalen Wirtschaft bot.