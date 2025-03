Spittelberg- und Sommerauer Straße Zwei Sanierungen starten bald in St. Georgen

Der Frühling steht vor der Tür – und damit startet, auch in St. Georgen, die Zeit der Baustellen. Am kommenden Montag, 17. März, beginnt der Reigen der Straßensanierungen in der unteren Spittelbergstraße. Kurz danach geht es in der Sommerauer Straße los.