Unternehmenskultur: Mercedes-Benz fordert „Gewinnermentalität“ von Beschäftigten

Der Stuttgarter Autokonzern setzt auf eine „Winning Attitude“. Dazu gehört, das eigene berufliche Ego hinter die Interessen von Mercedes zurückzustellen, stellt die Personalchefin klar.

Mercedes-Benz will mehr „Winning Attitude“ – eine Gewinnermentalität, die stärker als bisher das Denken und Handeln der Mitarbeiter prägen soll. „Für Mercedes-Benz, eine Marke, die im Motorsport geboren wurde und sehr kompetitiv ist, lag es nahe, darauf zurückzugreifen. Die Gewinnermentalität ist Kernbestandteil unserer DNA“, sagt Personal- und IT-Vorständin Britta Seeger.

Wie ausgeprägt diese Haltung im Unternehmen tatsächlich ist, untersucht der Konzern regelmäßig. Dabei geht es auch um die Frage, wie engagiert und zufrieden die weltweit 164.000 Mitarbeiter bei Mercedes-Benz sind. Die Auswertung zeigt: Da geht noch mehr.

Mercedes führt Gespräche mit Mitarbeitern und Führungskräften

Die Frage sei: „Was hindert uns eigentlich daran, unsere volle Performance auf die Straße zu bringen?“, so Seeger. Gespräche mit Mitarbeitern und Führungskräften zeigen drei zentrale Punkte: zu wenig Produktkontakt, zu viel Bürokratie, zu wenig Wertschätzung. Anders formuliert: Die Voraussetzungen für Höchstleistung sind nicht immer gegeben.

Ein weiterer Faktor liegt wohl auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre. Schwächere Geschäftszahlen und die daraus resultierenden Sparmaßnahmen haben das Unternehmen geprägt. Mercedes steht vor erheblichen Herausforderungen: hohe Lohn- und Standortkosten, sinkende Absatzzahlen und eine wachsende Konkurrenz aus China. Im Zuge eines kürzlich beendeten Abfindungsprogramms sollen rund 5500 Beschäftigte das Unternehmen verlassen haben. Auch solche Einschnitte bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Unternehmenskultur.

„Wir erfinden die Arbeitsweise von Mercedes neu“

Bereits vor anderthalb Jahren startete der Konzern das Programm „Next Level Performance“, kurz NLP. Dieses wird häufig als Spar- und Effizienzprogramm beschrieben. Seeger hingegen betont einen anderen Anspruch: NLP solle vor allem ein Exzellenzprogramm sein – mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern.

Denn neben Einsparungen von 5 Milliarden Euro pro Jahr bis 2027 umfasst das Programm weitere Bausteine, etwa die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Bei der Vorstellung von NLP im Februar 2025 präsentierte Mercedes-Chef Ola Källenius eine Folie mit der Aufschrift: „Wir erfinden die Arbeitsweise von Mercedes neu“. Darunter präzisierte er, was damit gemeint sei: Leistungskultur, Unternehmergeist und Gewinnermentalität.

Was konkret von den Mitarbeitern erwartet wird, beschreibt Seeger so: „Immer wieder aufstehen. Immer wieder versuchen, Mercedes nach vorn zu treiben. Das eigene berufliche Ego hinter die Interessen von Mercedes zurückstellen.“ Es vertrage sich nicht mit der heutigen Situation, sich selbst wichtiger zu nehmen als das Ziel einer Gemeinschaft.

Gewinnermentalität bedeute nicht, dass alle in der ersten Reihe stehen

Gleichzeitig betont Seeger, dass damit keine einheitlichen Persönlichkeitstypen gemeint sind. „Winning Attitude bedeutet nicht, dass alle laut sind oder in der ersten Reihe stehen. Es gibt viele verschiedene Arten, zum Erfolg beizutragen.“ Das sei vergleichbar mit einem Formel-1-Team: „Da gibt es die, die Reifen wechseln – die stehen im Fokus. Aber im Hintergrund sitzen Leute in der Analyse, die mit Software und Reifeneinstellungen arbeiten. Die sind genauso wichtig. Wir brauchen diverse Typen, weil nur diese unterschiedlichen Arten uns zum Erfolg bringen.“

Gewinnermentalität a la Formel1: Derzeit ist das F1-Team von Mercedes AMG mit Rennfahrer Kimi Antonelli ist erfolgreich unterwegs. Foto: Imago/NurPhoto

Voraussetzung für eine solche Kultur sei auch, dass Mitarbeiter Veränderungsbedarf offen ansprechen. Engagierte Mitarbeiter habe man nur, wenn diese wüssten, warum sie sich für das Unternehmen einsetzen sollen.

Deshalb arbeite das Unternehmen daran, konkrete Hindernisse abzubauen. „Wir haben festgestellt, dass viele Mitarbeiter viel zu wenig mit unseren Autos in Berührung kommen. Man glaubt, wer bei Mercedes arbeitet, weiß immer alles über die Produkte und sieht ständig Fahrzeuge – das stimmt nicht.“ Deshalb wolle man beispielsweise den Mitarbeitern die Fahrzeuge häufiger zugänglich machen. Zudem sollen Prozesse entschlackt und Bürokratie reduziert werden.

Wertschätzung der Mitarbeiter ist Thema bei Mercedes

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Wertschätzung. „Unsere Mitarbeitenden sagten, sie bekommen manchmal zu wenig Wertschätzung. Menschen mit hoher Performance sollten stärker gewürdigt werden – nicht nur finanziell", so Seeger. Deshalb wurde im Januar ein Pilotprojekt für das Top-Management gestartet, bei dem individuelle Leistung stärker belohnt wird.

Trotz erster Maßnahmen für die Gewinnermentalität ist der Konzern noch nicht am Ziel. „Wir haben noch einen Weg zu gehen, bis es bei jedem Mitarbeiter ankommt“, räumt Seeger ein. Man wisse, dass das Thema noch viel Arbeit bedeute. Aber eigentlich, so Seeger, höre die Arbeit an einer Unternehmenskultur ohnehin nie auf.