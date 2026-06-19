Unternehmenskultur: Mercedes-Benz fordert „Gewinnermentalität“ von Beschäftigten

Der Stuttgarter Autokonzern setzt auf eine „Winning Attitude“. Dazu gehört, das eigene berufliche Ego hinter die Interessen von Mercedes zurückzustellen, stellt die Personalchefin klar.
Mercedes-Benz will mehr „Winning Attitude“ – eine Gewinnermentalität, die stärker als bisher das Denken und Handeln der Mitarbeiter prägen soll. „Für Mercedes-Benz, eine Marke, die im Motorsport geboren wurde und sehr kompetitiv ist, lag es nahe, darauf zurückzugreifen. Die Gewinnermentalität ist Kernbestandteil unserer DNA“, sagt Personal- und IT-Vorständin Britta Seeger.