Seit rund einem Jahr ist Niklas Kaul Markenbotschafter der Unternehmensgruppe Fischer. Nun war der bisher jüngste Weltmeister im Zehnkampf aller Zeiten zu Gast in Tumlingen. Hier traf er Firmeninhaber Klaus Fischer, diskutierte auf dem Podium mit den #FutureTalents des Unternehmens und stand für Werbebotschaften vor der Kamera.

Niklas Kaul verkörpert die Unternehmenswerte Im Gespräch mit dem 27-jährigen Weltklasseathleten stellte Klaus Fischer dar, wie gut die Partnerschaft zwischen Niklas Kaul und dem Unternehmen funktioniert. „Er verkörpert unsere Unternehmenswerte auf allen Ebenen. Denn sein außergewöhnliches Weltklasseniveau setzt tagtägliche Disziplin und den Willen zur kontinuierlichen Verbesserung voraus. Er geht innovative Wege. Damit passt er hervorragend in unsere Fischer Familie und ist für uns ein inspirierendes Vorbild“, sagte der Firmeninhaber.

Lesen Sie auch

Vortrag und anschließende Podiumsdiskussion In einem Vortrag und einer anschließenden Podiumsdiskussion nahm der Ausnahmeathlet die #FutureTalents von Fischer mit auf eine außergewöhnliche Reise. Der „Sportler des Jahres“ 2019 und 2022 erzählte, was der Fischer-Nachwuchs aus dem Trainings- und Wettkampfalltag eines Zehnkämpfers mit in seinen Arbeitsalltag nehmen kann. „Eine gut strukturierte Vorbereitung ist sehr wichtig, damit am Wettkampftag alles passt“, sagte er. Dann müssten Zehnkämpfer an zwei Tagen in ganz unterschiedlichen Disziplinen punkten. Dafür notwendig sei ein gutes Trainerteam, mit dem er auf Augenhöhe arbeiten könne.

Spitzensportler studiert Physik und Sport auf Lehramt Als Spitzensportler, der zeitgleich Physik und Sport auf Lehramt studiert, ist für Niklas Kaul zudem ein perfekt durchdachter Zeitplan wichtig. So trainiere er in der Regel morgens allein, gehe dann zur Uni und trainiere abends täglich nochmals gemeinsam mit seinen Trainern, berichtete er den rund 120 #FutureTalents und weiteren Zuhörern. Vorderstes Ziel seines momentanen Trainings und des anstehenden Trainingslagers in Südafrika ist die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio im September.

Prozesse immer noch besser und effizienter gestalten Nach einem Produktionsrundgang bei der Unternehmensgruppe Fischer am Vormittag, zeigte sich Niklas Kaul auf der Bühne begeistert davon, dass das Familienunternehmen alles dafür gibt, um Prozesse immer noch besser und effizienter zu gestalten. „Wir sind im Moment weltweit zehn Zehnkämpfer auf einem ähnlichem Niveau. Wer hier seine Prozesse am besten im Griff hat, der gewinnt am Ende“, zog Niklas Kaul eine Parallele zu Fischer. Und wenn das mit dem Sieg einmal nicht klappen sollte, dann empfahl Niklas Kaul den Blick nach vorne zu richten. „Auch nach einem schlechten Tag gilt für mich: Sobald die Tasche für den nächsten Tag gepackt ist, denke ich nur noch an diesen. Denn nur den kann ich beeinflussen.“

Manchmal eine notwendige Extrameile gehen Die beiden Fischer #FutureTalents Kira Wanner und Liam Weyherter stellten auf der Tumlinger Bühne ihre Fragen zusammen mit Wolfgang Pott, Leiter Unternehmenskommunikation, an den Ausnahmeathleten und verglichen den Wettkampftag des Zehnkämpfers mit einem guten Ausbildungsabschluss, einer Zwischenprüfung, oder einem Projektabschluss. Diese Ziele zu erreichen, das gebe ihnen Motivation dafür, die manchmal notwendige Extrameile zu gehen, sagten sie.

Enttäuschung ist für einen Moment in Ordnung Auch nach Rückschlägen gelte für Niklas Kaul, dass Enttäuschung für einen Moment in Ordnung sei. Danach versuche er, die Perspektive zu wechseln. „Mir hilft es dann, für ein paar Tage an die Uni zu gehen, mit anderen Menschen zu tun zu haben und den Fokus einmal nicht auf den Sport zu richten. Danach kann ich mit Abstand auf die Situation blicken und es beim nächsten Mal besser machen.“

Gemeinschaft ist unter Zehnkämpfern sehr wichtig Eine besondere Auszeichnung erhielt Niklas Kaul im Übrigen 2022: den „Fair Play Preis des Deutschen Sports“. Gewürdigt wurde damit sein kollegiales Verhalten gegenüber seiner sportlichen Konkurrenz während der Leichtathletik-Europameisterschaften in München. Gemeinschaft sei unter Zehnkämpfern sehr wichtig. „Wir helfen uns, leiden miteinander, sind Konkurrenten und Freunde im selben Moment“, berichtete Niklas Kaul. Die eigene Leistung bekomme eine andere Wertigkeit, indem man sich gemeinsam freuen und gönnen könne, ist sich Niklas Kaul sicher. Auch die #FutureTalents von Fischer stimmten dem zu und berichteten von der guten Gemeinschaft unter Kolleginnen und Kollegen und von den vielen Möglichkeiten, bei Fischer in gemischten Teams zu arbeiten und dabei von anderen zu lernen. „Fair Play gibt es auch in unserem Unternehmen. Neben einem fairen Umgang miteinander, hört man sich gegenseitig zu, führt regelmäßige Zwischengespräche und erhält dabei faire Rückmeldungen, die einen weiterbringen“, erzählte Liam Weyherter während der Veranstaltung.

Werbematerial für die Unternehmensgruppe Fischer Für die Erstellung von Werbematerial für die Unternehmensgruppe Fischer schlüpfte Niklas Kaul im Anschluss an die Podiumsdiskussion in die Rolle des Zehnkampf-Weltmeisters, aber auch in die des Physikstudium-Absolventen und angehenden Physiklehrers. Mit dem Werbematerial bewirbt der Weltklasse-Athlet bald die Unternehmensgruppe Fischer.