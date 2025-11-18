Unternehmenin Rottenburg: Elring Klinger erzielt solides Ergebnis – trotz schwierigem Marktumfeld

Die Transformationsstrategie greift, berichtet das Unternehmen aus Rottenburg im Zusammenhang mit seinem aktuellen Quartalsbericht.
Die ElringKlinger AG hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Dazu schreibt das Unternehmen: „In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld erzielte der Konzern einen Umsatz von 395,5 Millionen Euro. (Quartal drei 2024: 440,8 Millionen Euro). Bereinigt um Veräußerungen und Wechselkurse ergibt sich ein leichter organischer Rückgang von 0,6 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Umsatz organisch um 2,2 Prozent zu.“