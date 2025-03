Unternehmen tagt am Standort im Kinzigtal: Gutach empfängt Rodelbahn-Chefs

Die führenden Köpfe des deutschlandweiten Familienunternehmens der Wiegand Erlebnisberge trafen sich am Donnerstag zu einer Arbeitssitzung. Dieses Mal hatten sie die Rodelbahn in Gutach für ihr jährliches Treffen ausgesucht.

Die Sommerrodelbahn in Gutach ist Teil der deutschlandweiten Wiegand Erlebnisberge GmbH. Bürgermeister Siegfried Eckert, der seit 22 Jahren im Amt ist, begleitete vor 19 Jahren die Entstehung der Sommerrodelbahn und spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen für den Standort Gutach zu gewinnen, teilt das Unternehmen mit. Jedes Jahr treffen sich die führenden Köpfe zur Arbeitssitzung und zum Netzwerken an einem der verschiedenen Standorte. Gutach, als südlichste Sommerrodelbahn im Verbund, war in diesem Jahr Gastgeber.

Die große Bedeutung des Tourismus für die Bollenhutgemeinde

Pamela und Julian Groll, die den Standort in Gutach leiten, begrüßten am Donnerstag ihre Kollegen aus Sachsen, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen sowie aus den Standorten in Ungarn und Polen.

„Wie immer empfing Gutach die Gäste bei strahlendem Sonnenschein und Siegfried Eckert begrüßte die 25-köpfige Gruppe herzlich“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Pamela und Julian Groll bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander aller touristischen Attraktionen in Gutach, das Eckert immer wieder aktiv fördert.

„Im kommenden Jahr kann die Rodelbahn in Gutach auf 20 Jahre zurückblicken“, so Bürgermeister Siegfried Eckert in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen beschreibt er als exzellent. Es sei vor 19 Jahren ein erster wichtiger Schritt gewesen, auf dem Weg den Tourismus als wichtiges Standbein für Gutach aufzubauen. Es sei seine Philosophie gewesen, Gutach in dieser Richtung weiter zu entwickeln. Bereits damals war ihm bewusst, dass die Sommerrodelbahn ein wichtiger Baustein in der touristischen Entwicklung des Ortes sein würde.

Im Jahr 2022 wurde der Kinderbereich der Rodelbahn erweitert. Dort gibt es nun Elektroautos, einen Kinderbagger und einen Kinderkran sowie ein Trampolin.

In der vergangenen Saison wurde außerdem der Eingangsbereich samt Fotopoint erneuert und es wurden einige optische Erneuerungen im Außenbereich vorgenommen. Außerdem ging der Rodelbahn-Webshop online, so dass die Kunden nun die Möglichkeit haben, Tickets auch vorab online zu erwerben.

Saisoneröffnung

Die Rodelbahn öffnet am Samstag, 22. März, am gleichen Wochenende wie der Vogtsbauernhof, nach der Winterpause wieder.