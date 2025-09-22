Gewerbe in Schliengen: Mayka wird Schliengen verlassen

Das Traditionsunternehmen sucht nach einem neuen Standort im Markgräflerland. Das neue Schliengener Gewerbegebiet „Neumattäcker“ kommt nicht mehr in Frage.

Wohin es den Hersteller von Knabbergebäck zieht, ist noch offen. „Es gibt mehrere Gemeinden, die Gewerbegrundstücke haben“, sagt Geschäftsführer Manuel Rams im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es laufen Gespräche, es ist aber noch nichts unterschrieben“, teilt er weiter mit. Sobald alles in trockenen Tüchern sei, wolle man die Entscheidung auch nach außen kommunizieren.

Rams geht davon aus, „dass die Brezeln in zwei, drei Jahren nicht mehr in Schliengen vom Band laufen werden“. Die Mitarbeiter sollen alle mit an den neuen Standort wechseln. „Natürlich wollen wir die Kompetenz, die wir hier im Haus haben, behalten“, sagt Rams, der seit 2021 alleiniger Inhaber von Mayka ist.

Auch Backstraße, Verpackungsanlagen & Co. sollen mitumziehen. Der neue Standort soll definitiv im Markgräflerland liegen, versichert Rams, der in diesem Zusammenhang betont: „Die Region liegt mir am Herzen.“

Nach Informationen unserer Zeitung sind die Gemeinden Auggen und Bad Krozingen für den neuen Standort im Rennen, zudem soll das Schliengener Unternehmen auch schon eine leerstehende Gewerbefläche in Müllheim in Augenschein genommen haben.

Unterschiedliche Gründe

Ins neue Schliengener Gewerbegebiet „Neumattäcker“ umzuziehen und dort zu erweitern – wie bisher geplant –, ist laut Geschäftsführer jedenfalls keine Option mehr. „Das hat unterschiedliche Gründe“, so Rams. Wobei die Nachricht, dass der Energieversorger keine Gasanschlüsse legen wolle, diese Entscheidung bestärkt habe.

Weiter wolle er sich zu den Gründen, warum Mayka Schliengen den Rücken kehrt, nicht näher äußern. Das sei „zu kommunalpolitisch“. Der Geschäftsführer lässt im Gespräch mit unserer Zeitung indes durchblicken, dass der Faktor Zeit eine zentrale Rolle gespielt und ihm in Schliengen offenbar alles etwas zu lange gedauert habe.

Die Entscheidung, den Standort Schliengen zu verlassen, sei schon im April gefallen. Bürgermeister und Gemeinderat seien frühzeitig darüber informiert gewesen.

Manuel Rams ist geschäftsführender Gesellschafter und seit Ende 2021 alleiniger Inhaber des Unternehmens mit etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Foto: zVg/Mayka

„Als Unternehmer brauche ich Planungssicherheit – für mein Geschäft und für meine 40 Mitarbeiter“, macht er in diesem Zusammenhang deutlich. Die Zeit sitze ihm im Nacken: „Wir müssen dringend erweitern und die Kapazitäten erhöhen, um konkurrenzfähig zu bleiben.“ Er verweist darauf, bereits 2019 mit dem damaligen Rathauschef Werner Bundschuh über die dringende Expansion gesprochen zu haben.

In Kandern gegründet

Der Alt-Bürgermeister hatte sich in den 1990er-Jahren auch intensiv dafür eingesetzt, dass Mayka nach Schliengen umsiedelte. Der Umzug von Kandern ins damals neu erschlossene Gewerbegebiet erfolgte, weil dem Knabbergebäckhersteller in Schliengen die nötigen Flächen für einen Neubau zur Verfügung gestellt worden waren. Seit 1996 hat Mayka ihren Firmensitz in Schliengen.

Unsere Empfehlung für Sie Schliengen Firma Mayka erweitert SpatenstichTraditionsunternehmen seit 20 Jahren in Schliengen / Größere Lagerhalle

Renkert bedauert Weggang

Dass Mayka nun nach rund 30 Jahren Schliengen verlassen will, findet Bürgermeister Christian Renkert „sehr schade“. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt er: „Wir haben die Rahmenbedingungen für unsere Entwicklung der Gewerberaumerweiterung auf die Bedürfnisse des Betriebes zugeschnitten, leider wird nun ein anderer Weg eingeschlagen.“

Die Hälfte für Mayka

Das geplante Gewerbegebiet „Neumattäcker“ liegt nördlich des Hohlebachs zwischen Ortsumfahrung und Bahngleisen. Das dort für Mayka vorgesehene Grundstück sei quasi maßgeschneidert für die Erweiterung der Brezelfabrik, deren bisheriger Standort gegenüber des Plangebiets liegt. 16 000 Quadratmeter, also fast die Hälfte des insgesamt 3,6 Hektar großen neuen Gewerbeareals, hätten für Mayka zur Verfügung gestanden.

Ob der Rathauschef den Rückzieher nachvollziehen könne? Renkert: „Jeder Betrieb trifft seine eigenen unternehmerischen Entscheidungen. Naturgemäß sind diese für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar“, hält der Bürgermeister dazu fest. Blicke man aber auf die bisherige Entwicklung von Mayka zurück, so könne man auf die Richtigkeit der unternehmerischen Entscheidung vertrauen.

Unsere Empfehlung für Sie Wirtschaft Neues Gewerbegebiet in Schliengen bereits überbucht Anfragen für das Areal „Neumattäcker“ gibt es aus dem Ort, aber auch von Betrieben aus der Umgebung.

Erschließung 2026

Der Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet ist laut Renkert jedenfalls „auf der Zielgeraden“. Im Jahr 2026 soll die Erschließung erfolgen.

Maykas Gebäudeplanung sei parallel zum Bebauungsplan der Gemeinde entstanden und habe diesen maßgeblich beeinflusst, führt Renkert weiter aus. „Der Antrag zur Gebäudegenehmigung hätte praktisch parallel zur Bebauungsplangenehmigung erfolgen können.“

Die Erweiterung der Gewerbeflächen ist auf einem rund 3,6 Hektar großen Areal zwischen Umgehungsstraße und Bahngleisen vorgesehen. Foto: Claudia Bötsch

Von der definitiven Entscheidung, dass Mayka Schliengen verlässt, habe er erst in der vergangenen Woche erfahren. „Mit der Ausgestaltung unserer Bauleitplanung haben wir immer die Tür aufgehalten“, so der Schliengener Rathauschef.

Die zweite Absage

Durch die Absage von Mayka „werden sich wohl andere Gewerberauminteressenten freuen können“, meint Renkert. Die Gemeinde führe für die neuen Gewerbeflächen eine Interessentenliste. „Sobald nach der Erschließung die Grundstücke exakt vermessen sind, erfolgt die Vergabe und der Abverkauf“, kündigt er an.

Die Absage von Mayka ist bereits die zweite für den „Neumattäcker“: Im Mai hatte das Landratsamt Lörrach mitgeteilt, die dort geplante Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge doch nicht zu bauen.