Gewerbe in Schliengen: Mayka wird Schliengen verlassen

Das Traditionsunternehmen sucht nach einem neuen Standort im Markgräflerland. Das neue Schliengener Gewerbegebiet „Neumattäcker“ kommt nicht mehr in Frage.
Wohin es den Hersteller von Knabbergebäck zieht, ist noch offen. „Es gibt mehrere Gemeinden, die Gewerbegrundstücke haben“, sagt Geschäftsführer Manuel Rams im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es laufen Gespräche, es ist aber noch nichts unterschrieben“, teilt er weiter mit. Sobald alles in trockenen Tüchern sei, wolle man die Entscheidung auch nach außen kommunizieren.