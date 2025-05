Der Berufsinfotag beim Unternehmen Schmalz in Glatten lockte mehr als 150 Besucher an.

Viele Besucher, spannende Einblicke und reges Interesse: Der Berufsinformationstag (BIT) war für Schmalz wieder einmal ein voller Erfolg, wie das Unternehmen aus Glatten mitteilt. Mehr als 150 Gäste informierten sich über die vielfältigen Ausbildungswege und Karrieremöglichkeiten.

Der Höhepunkt der Veranstaltung, so das Unternehmen weiter, war die individuelle Jobberatung, die den potenziellen Bewerbern wertvolle Orientierung für ihre berufliche Zukunft bot. Neben den Beratern an den Informationsständen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich vorab oder spontan vor Ort einen persönlichen Beratungstermin zu sichern. In den Gesprächen wurden individuelle Stärken und berufliche Ziele besprochen, um passende Karrierewege aufzuzeigen.

Lesen Sie auch

„Bei der individuellen Ausbildungsberatung sind wir individuell auf jeden einzelnen Interessierten eingegangen“, wird Schmalz-Personalleiter Daniel Just in der Mitteilung zitiert. „Das kam gut an und war für viele junge Leute hilfreich.“

Einer der größten Ausbilder der Region

Neben Firmenrundgängen und Vorträgen erhielten die Besucher bei spannenden Workshops tiefere Einblicke in die Produktion und Entwicklung moderner Vakuumtechnik. Auch der „Mini-Escape-Room“ zum Thema Nachhaltigkeit kam bei den Gästen gut an – ebenso wie der Crêpes-Stand und die Currywurst mit Pommes im Betriebsrestaurant. Auch der Jugendfußballverein Nordschwarzwald Dornstetten war vor Ort.

Das Familienunternehmen bildet in verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen und DH-Studiengängen aus und ist nach eigenen Angaben einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region.