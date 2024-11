Unternehmen mit Standort in Ergenzingen: Automobilzulieferer schließt Werk

1 Der Automobilzulieferer ElringKlinger hat unter anderem in Ergenzingen einen Standort. (Archivfoto) Foto: Daniel Begemann

Der Automobilzulieferer ElringKlinger plant die Stilllegung seines Werks in Thale. Das Unternehmen, das unter anderem in Ergenzingen einen Standort betreibt, trägt den schwierigen Rahmenbedingungen in der Automobilindustrie in Europa Rechnung.









Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) schreibt in einer Pressemitteilung: „Die Automobilbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Mit der Elektromobilität treten neue Anbieter in den Markt, weltweit ändern sich die Wertschöpfungsketten ebenso wie die Nachfrage. Im Rahmen der Transformationsstrategie Shape30 überprüft der Automobilzulieferer ElringKlinger AG vom Markt kommend seine Produktgruppen auf Zukunftsfähigkeit und leitet daraus seine globale Standortstrategie ab. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand den Beschluss gefasst, den Standort in Thale stillzulegen. Damit trägt der Konzern den Marktgegebenheiten und schwierigen Rahmenbedingungen der Automobilindustrie in Europa Rechnung.“