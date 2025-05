Unternehmen mit Sitz in Ditzingen: Maschinenbauer Trumpf will rund 1000 Stellen streichen

Maschinenbauer Trumpf will rund 1000 Stellen streichen

Unternehmen mit Sitz in Ditzingen

1 Von den Kürzungen stark betroffen: der Trumpf-Stammsitz in Ditzingen. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die maue Konjunktur trifft auch den Maschinenbauer Trumpf. Mit schnellem Wachstum rechnet der Mittelständler mit Sitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) offensichtlich nicht mehr. Nun hat das harte Folgen für die Belegschaft.









Aufgrund der Konjunkturflaute will der Maschinenbauer Trumpf in den nächsten Monaten rund 1000 Jobs streichen. Am Stammsitz sollen rund 430 von insgesamt 6200 Stellen abgebaut werde, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dazu gehören die Trumpf-Standorte in Ditzingen, Gerlingen, Leonberg-Höfingen und Hettingen.