Unternehmen in Waldachtal

1 Freudige Gesichter auf dem Azubi-Infotag von Fischer: Firmeninhaber Klaus Fischer (Mitte), Marc-Sven-Mengis (Vierter von rechts), Vorsitzender der Geschäftsführung sowie Johannes Konrad (Dritter von rechts), Sprecher der Geschäftsführung Fischer Automotive, umgeben von Auszubildenden und DH-Studierenden des Unternehmens vor dem neuen Food-Anhänger von Fischer. Foto: Fischer

Die Unternehmensgruppe Fischer öffnete beim Azubi-Infotag ihre Pforten digital und vor Ort in Tumlingen für mögliche Bewerber und deren Angehörige. Dem Ruf ins Unternehmen folgten am Samstag 650 Personen.















Link kopiert

Waldachtal-Tumlingen - Über das gesamte Betriebsgelände verteilt – innen wie außen – befanden sich verschiedene Info- und Unterhaltungsangebote an zahlreichen Stationen. Besucher konnten sich im Gespräch mit den Fischer-Auszubildenden und DH-Studierenden ein umfassendes Bild von den verschiedenen technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen und allen DH-Studiengängen machen, die das Unternehmen anbietet.

Besucher stellen ein eigenes Werkstück her

Auch diverse Berufsschulen, Duale Hochschulen sowie der Campus Nordschwarzwald waren mit Infoständen vertreten. Anhand von Führungen durch die Metall- und Kunststoffproduktion gewährte der Fischer-Nachwuchs vertiefte Einblicke in die Prozesse des Familienunternehmens. In der Lehrwerkstatt konnten Besucher ein eigenes Werkstück herstellen, das sie anschließend mitnehmen durften, zum Beispiel eine Gabel mit dem Langschaftdübel "DuoXpand" als Griff.

Als besonderen Höhepunkt gab es im Rahmen des Azubi-Infotags auch ein Bewerbertraining mit den Ausbildungsbeauftragten und Personalreferentinnen des Unternehmens. Für Interessierte ergab sich daraus die Möglichkeit, Bewerbungsmappen überprüfen zu lassen.

Für das leibliche Wohl war gesorgt

Als roter Faden zog sich Street-Food durch den Infotag. Mehrere Essensstände sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Im Mittelpunkt stand dabei der neue "TourVan" von Fischer mit dem Food-Anhänger. Zusätzlich konnten sich die Besucher auch im Fischer-Betriebsrestaurant stärken, das erst kürzlich zum vierten Mal in Folge die renommierte Auszeichnung als "Beste Kantine Deutschlands" erhielt. Weitere Stationen waren ein Eis-Stand mit regionalem Eis vom Heuwasenhof aus Pfalzgrafenweiler, ein Waffelverkauf, eine Cocktailbar mit alkoholfreien Getränken sowie ein Süßigkeiten-Wagen der Mandelbrennerei Stuttgart.

Unterstützung für Kinder aus benachteiligten Familien

Die Erlöse aus der Bewirtung gehen an die Initiative "DrachenEi", die sich für Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien in der Region engagiert. In diesem Zusammenhang erfuhren die Besucher auch etwas über die Bildungsinitiativen bei Fischer. Natürlich durften auch eine Fotobox, ein Gewinnspiel, eine Tombola und ein Glücksrad nicht fehlen, die für Abwechslung und Unterhaltung sorgten.

Für all diejenigen, die keine Gelegenheit hatten, das Unternehmen live vor Ort kennenzulernen, hatte Fischer auch Online-Angebote vorbereitet. Digitale Besucher konnten verschiedene Videos anschauen oder über die Chatfunktion mit den Ausbildungsverantwortlichen im Unternehmen kommunizieren.