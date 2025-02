Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG Platinen- und Federnfabrik erhält einen neuen Namen. Das hat Auswirkungen am Standort Schwenningen.

Die Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG Platinen- und Federnfabrik schlägt ein neues Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte auf: Ab sofort firmiert das Unternehmen unter dem Namen Kern Liebers GmbH & Co. KG.

Der umfassende Rebranding-Prozess schließt alle deutschen Gesellschaften ein, die im Rahmen dessen alle schrittweise auf Kern Liebers umfirmiert werden. Dies markiert nach Angaben des Unternehmens „einen entscheidenden Schritt hin zu einem einheitlichen, globalen Firmenauftritt“. Das Ziel ist es, Kern Liebers weltweit als Marke zu etablieren, die für Innovation, Technologie, Qualität und eine starke Marktposition stehe.

Lesen Sie auch

Marke etablieren weltweit

Im Zuge dessen werden unter anderem auch die beiden regional ansässigen Unternehmen Kurt Meder GmbH in Villingen-Schwenningen und Bohnert GmbH in Hardt umbenannt: Die Kurt Meder GmbH in Villingen-Schwenningen wird künftig unter Kern Liebers Villingen-Schwenningen GmbH und die Bohnert GmbH in Hardt wird künftig als Kern Liebers Hardt GmbH firmieren

„Diese Umstellung ist mehr als nur eine Namensänderung – sie ist ein klares Zeichen für unsere globale Strategie und unser kontinuierliches Wachstum“, erklärt Dr. Erek Speckert, CEO. „Durch die Vereinheitlichung unserer Unternehmensidentität stärken wir unsere Marke, verbessern unsere Wiedererkennbarkeit und bieten unseren Kunden weltweit ein konsistentes Auftreten.“

Im Zuge der Umfirmierung wird auch das visuelle Erscheinungsbild von Kern Liebers grundlegend erneuert. Neben den neuen Namen in Deutschland führt das Unternehmen weltweit ein modernes Logo sowie eine überarbeitete Corporate Identity (CI) ein.

Neues Erscheinungsbild

Das neue Design soll die zentrale Markenbotschaft unterstreichen und für ein einheitliches, zeitgemäßes Auftreten auf allen Kanälen und in allen Märkten sorgen. Das neue Erscheinungsbild wird sukzessive in allen Ländern ausgerollt und umfasst neben den neuen Firmenbezeichnungen in Deutschland auch sämtliche Kommunikationsmittel und Außenauftritte. Mit der Umfirmierung stellt sich Kern Liebers nach eigene Angaben „zukunftsorientiert auf und setzt ein klares Zeichen für eine starke, einheitliche und international ausgerichtete Unternehmensstrategie“.