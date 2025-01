23 ehemalige Auszubildende, die alle vor rund 35 Jahren bei Hohner ihre Lehre in verschiedenen Berufen abgeschlossen haben, kamen zu einer Werksbesichtigung in die Firma.

Manche hatten extra eine längere Anfahrt für das Wiedersehen in Kauf genommen. Vier von den 23 ehemaligen Hohner-Lehrlingen sind nach Angaben des Unternehmens bis heute dem Unternehmen treu geblieben: Anne Kremer, Beate Adomeit, Frank Brändle und Gerhard Müller.

Mit dabei war auch Herman Niklewski (ehemals Produktionsleitung), der damalige Ausbilder der Elektroniker. Produktmanager Gerhard Müller und SCM-Fertigungsplanung Frank Brändle, selbst Teil der Azubi-Gruppe, führten die ehemaligen Mitarbeiter durch die Mundharmonika und Akkordeonproduktion.

Erinnerungen an die Lehrwerkstatt

An vielen Stellen wurden alte, bekannte Maschine bestaunt. „Das war damals der Mercedes unter den Maschinen“, scherzte ein Teilnehmer über eine Drehbank, an welche er sich noch gut aus der Lehrwerkstatt erinnern konnte. Ein anderer bemerkte schmunzelnd den Fortschritt, dass die Stimmer jetzt auf richtigen Stühlen sitzen, er selbst habe noch auf einem „Buchenholzschemel“ sitzen müssen. Neben vielen Erinnerungen an die damalige Arbeit gab es auch zahlreiche Wiedersehen mit alten Kollegen. Gemeinsam schwelgte man in Erinnerungen an alten Zeiten. Ein Besuch des Deutschen Harmonikamuseums sowie der Ausklang in der Hohner- Villa rundeten den Tag ab.