Unternehmen in Sulz: Wann bezieht Sülzle Kopf das Kitzlinger-Haus-Areal?

Erst kürzlich hat die Firma Sülzle Kopf das Areal von Kitzlinger Haus auf Kastell gekauft. Was dort geplant ist, erfuhren jetzt Vertreter der Stadt und des Handels.
Die größte Tuchfilter-Anlage der Welt, die kleinste Spurenstoffe wie Medikamentenreste und Pestizide herausfiltern kann, steht zwar in Dortmund, ohne Technik aus Sulz wäre das aber nie möglich gewesen. „In diesem Bereich sind wir in Deutschland Marktführer“, verrät Edgar Schröder, der bei Sülzle Kopf für den Anlagenbau verantwortlich ist.